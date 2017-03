Alina Petrescu, moderator la Antena 3, a fost numita purtator de cuvant al Guvernului

"Imi doresc foarte mult ca transparenta si comunicarea in timp real sa fie doua atribute principale ale Cabinetului pe care il conduc. Este responsabilitatea noastra ca oamenii sa fie informati corect despre masurile care, de cele mai multe ori, au impact direct asupra vietii lor. Am incredere ca Alina va sti sa explice deciziile Guvernului si sa faca inteleasa activitatea echipei guvernamentale", a declarat Sorin Grindeanu.Potrivit Guvernului, "Alina Petrescu are o experienta in presa de aproape 15 ani, debutand la TVR International, lucrand apoi aproape doi ani in redactia EuroNews. Cea mai lunga perioada, peste 10 ani, si-a petrecut-o insa la Antena 3, unde a realizat mai multe emisiuni".Pe 3 martie, Alina Petrescu a anuntat ca s-a hotarat sa iasa din presa. "M-am hotarat ca e timpul sa fac altceva, inca nu mi-e foarte clar ce. Dar nu mai vreau in presa, asa ca rog anumiti sefi de la Romania TV sa inceteze presiunile in acest sens!!!! :-)))) (glumesc, desigur, nu va mai incretiti!!!) Sa ne fie bine tuturor, oriunde am merge si orice am face. Multumesc pentru cei 10 ani!", a scris Alina Petrescu pe Facebook, anuntand ca renunta la presa, dupa 10 ani petrecuti la Antena 3.