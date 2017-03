O femeie din Satu Mare a lasat prin testament peste 100.000 de euro Casei de Asigurari de Sanatate

Femeia a decedat la varsta de 67 de ani, in urma unei boli cronice, si a decis sa lase banii Casei Judetene de Asigurari de Sanatate, in conditiile in care nu avea rude apropiate.Directorul CJAS Satu Mare, Georgeta Pop, a declarat, luni, ca institutia a obtinut prin testament un cont bancar in valuta cu suma de 103.000 de euro."Procedura de intrare in posesie pentru suma de 103.000 euro este in curs de derulare la nivelul CAS Satu Mare", a precizat Georgeta Pop.Reprezentantii institutiei nu stiau nimic despre intentiile femeii bolnave, iar in timpul vietii aceasta nu i-a contactat pe angajati pentru a-si exprima recunostinta."Doamna Tinca a beneficiat de servicii medicale pentru afectiunea de care suferea la fel ca oricare asigurat, fara a avea alte solicitari", a spus Georgeta Pop.Institutia a fost contactata la mijlocul lunii februarie de catre executorul testamentar in calitate de legatar pentru contul in valuta al testatorului."Mai exista un cont in lei si un imobil despre a caror legatari nu avem cunostinta", a adaugat directorul institutiei.Cei 103.000 euro vor fi folositi de CAS Satu Mare pentru plata tratamentelor altor bolnavi."Prin acest gest nobil, intelegem ca intentia doamnei Tinca a fost de a veni in sprijinul persoanelor cu probleme de sanatate, dorinta ce-i va fi indeplinita, iar pentru conducerea si colectivul CAS Satu Mare este un mesaj de incredere si de recunoastere a activitatii", a mai declarat Georgeta Pop.Acest caz este o premiera in cei 17 ani de activitate ai CJAS Satu Mare.