Traian Basescu s-a contrazis pe Facebook pe tema numarului de membri ai formatiei ABBA: Eu am baut doar apa, dar tu?

"Ieri seara, in pauza de o ora rezervata desemnarii castigatorului Eurovision Romania, TVR, extrem de inspirat, a difuzat timp de aproape o ora un concert ABBA. A fost o intoarcere in timp care mi-a umplut sufletul de bucurie. (...) Acum am primit si raspunsul la intrebarea ᅡde ce nu au mai vrut niciodata sa cante impreunaᅡ dupa ce au anuntat ca formatia si-a incetat activitatea. Au dat toata frumusetea sufletelor lor in cei aproape 10 ani de creatie la varf. Au ᅡarsᅡ in 10 ani cat noi toti intr-o viata", scrie Basescu.Fostul presedinte spune ca, daca ar fi incercat sa mai cante impreuna, "nu aveau ce sa ne mai dea in plus", iar astfel, ca mari artisti "n-au vrut sa-si insele publicul"."Ii si respect enorm ca artisti, ca oameni, pentru ca au stiut cand sa se opreasca. Nu mai aveau nimic de dat lumii. Dadusera tot si au plecat.Cei sase suedezi de la ABBA ne-au dat tuturor o lectie de viata", a mai scris liderul PMP.La aceasta postare au comentat mai multi utilizatori, care i-au atras atentia lui Traian Basescu asupra faptului ca ABBA avea doar patru membri. "Benny Andersson, Bjorn Ulvaeus, Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Faltskog...erau cam patru", scrie un utilizator, primind raspuns de la fostul presedinte ca a facut calculul pe instrumente: "N-am sa tii spun pe nume ca te incurc, dar tii dau pe atributiuni: chitara solo, chitara bas, tobe, pian si doua soliste. Ce zici, fac sase?".Basescu a mai raspuns si altor utlizatori care au facut comentarii similare. Dupa ce un utilizator a spus ca au fost doar 4 membri si a comentat ca "dezinformarea este mama inculturii", Basescu i-a spus: "Silvica dragule, eu am baut doar apa, dar tu?". Catre un utilizator care a intrebat de ce sase, si nu patru, Basescu a spus ca "atatia i-au iesit lui la socoteala".In final, Basescu a editat postarea initiala, scriind, dupa "cei sase suedezi", o paranta: "4+2", fara insa sa precizeze care sunt ceilalti doi la care s-a referit.