Ciolos: Guvernul actual a putut sa faca la timp plata subventiei pentru fermieri pentru ca tehnocratii si-au facut treaba corect

"Domnul Dragnea se lauda acum cu munca guvernului tehnocrat, asa cum anul trecut ponegrea guvernul tehnocrat datorita intarzierilor cauzate de guvernul PSD. Este vorba de subventiile fermierilor. Anul trecut, subventiile s-au acordat cu intarziere pentru ca guvernul Ponta a luat cu intarziere decizii privind schemele de subventionare pentru fermieri si a semnat cu intarziere contractul pentru softul necesar agentiei de plati", a scris Dacian Ciolos.Fostul prim-ministru a adaugat ca acest fapt "nu l-a deranjat" pe Liviu Dragnea "sa dea vina pe guvernul tehnocrat"."Am recuperat acele intarzieri in cursul anului, grabind finalizarea softului si in sfarsit, pentru prima data de la aderare, am platit in avans in decembrie o mare parte din subventia cuvenita de fermieri pentru acest an", a completat el.Dacian Ciolos a mai spus ca, "datorita finalizarii cu succes a ceea ce a intarziat guvernul PSD in 2015, nu numai ca s-au platit in avans o parte din subventii, dar la inceputul acestui an, guvernul actual a putut sa faca la timp plata restului subventiei"."Pentru ca noi ne-am facut treaba corect anul trecut, spre deosebire de cei dinaintea noastra", a completat fostul prim-ministrul.El a sustinut ca Liviu Dragnea "se lauda fara scrupule" cu ceea ce au lasat pregatit ministrii tehnocrati."Acum, vad ca domnul Dragnea se lauda fara scrupule cu ceea ce am lasat noi pregatit. Nu ma mai mira nimic insa din partea dumnealui. Important este ca fermierii isi primesc in sfarsit subventia la timp. Cred, totusi, ca e important ca lumea sa stie cum sta treaba", a conchis Dacian Ciolos.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a scris duminica, pe Facebook, ca apar primele semne privind diferenta dintre guvernarea PSD-ALDE si cea tehnocrata, in conditiile in care ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat ca, pana in acest moment, peste 70% din fermieri si-au primit subventiile pentru campania de primavara, in timp ce Guvernul tehnocrat a acordat, anul trecut, subventiile abia in lunile iunie - august."Apar primele semne privind diferenta dintre guvernarea PSD-ALDE si guvernarea tehnocrata. La ultima sedinta de Guvern, ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat ca, din cei 681.000 de fermieri din Romania, 482.000 si-au primit deja subventiile pentru campania de primavara. Deci peste 70% dintre agricultori si-au primit banii, iar restul ii vor primi cu siguranta pana la finalul lunii, asa cum am promis in timpul campaniei electorale", a scris liderul PSD.Liviu Dragnea a sustinut ca "aici se vede cum te responsabilizeaza votul din partea cetatenilor"."Anul trecut pe vremea asta, tehnocratii nici macar nu incepusera sa vorbeasca despre acest subiect, iar subventiile au ajuns la fermieri abia prin lunile iunie, iulie sau august", a conchis presedintele Camerei Deputatilor.