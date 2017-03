Associated Press: Romanii marsaluiesc impotriva coruptiei si promit o noua era in politica

Romania, citata la mitingul impotriva lui Fillon

Protestatarii au fluierat si au agitat steagurile Romaniei si Statelor Unite in timp ce se adunau, duminica seara, in Piata Victoriei, unde se afla sediul Guvernului, dupa care au plecat in mars catre Parlament.Ei au strigat "Romania, trezeste-te!" si "Vrem justitie, nu coruptie!".Proteste in masa au fost declansate de un decret guvernamental, acum anulat, care viza dezincriminarea anumitor forme de abateri in conduita oficialilor.Cu toate acestea, Guvernul de centru-stanga intentioneaza sa prezinte aceasta masura in Parlament, sub forma unui proiect de lege.Protestatarii s-au angajat sa aduca o noua era in politica Romaniei."In Romania, oamenii erau in strada impotriva coruptiei. La noi, ei defileaza ca sa-l apere pe Fillon", a declarat pentru Le Parisien Jacques, un director comercial pro-Hamon (PS), unul dintre cele 1.000 de persoane care participat duminica la o contramanifestatie in Piata Republicii, la Paris, in paralel cu mitingul pro-Fillon din Piata Trocadero.Esesistul Raphael Glucksman, unul dintre coordonatorii evenimentului, a deplans aceasta "intarziere a Frantei"."Trebuie sa ne hotaram daca vrem o republica bananiera sau un stat de drept".Gerard, un alegator al lui Melenchon, s-a declarat dezamagit de prezenta la acest protest fata de coruptie de la Paris. "Cand vedem ca asta nu-i face pe oameni sa se miste, inseamna ca in Franta exista o anumita permisivitate".