Aproximativ 400 de persoane protesteaza la Sibiu, marsaluind pe strazile din oras; la Cluj, 300 de oameni au iesit in strada

Protestul de la Sibiu a fost autorizat incepand cu ora 18.00, dar abia dupa ora 19.00 au inceput sa se stranga protestatari in Piata Mare din oras. Doua tinere au impartit oamenilor insigne cu mesajul "#rezist", pe care spun ca le-au primit de la prieteni din Bucuresti.Protestatarii au pancarte si scandeaza lozinci impotriva Guvernului si a PSD, cer demisia premierului si transmit mesaje de sustinere a DNA. De asemenea, manifestantii au mesaje prin care cer oprirea defrisarilor.Inainte de ora 20.00, oamenii au pornit in mars pe strazile din centrul orasului, dupa ce au intonat Imnul National. Pentru a nu se intersecta cu comerciantii de martisoare, protestul a fost autorizat pe un traseu care exclude bulevardul pietonal din centrul municipiului Sibiu. Protestatarii vor urma un traseu de circa un kilometru si vor reveni in Piata Mare.Doru Apostol, cel care a cerut pana acum autorizatiile de la primarie pentru organizarea protestelor de la Sibiu, spune ca, deocamdata, nu vor mai fi organizate manifestatii, adaugand ca societatea civila va fi atenta si, in cazul in care vor exista noi motive, oamenii vor iesi din nou in strada.Si la, aproximativ 300 de oameni s-au adunat, incepand cu ora 18.00, in Piata Unirii, raspunzand astfel apelului lansat pe retelele de socializare.Oamenii scandeaza lozinci precum "Jos Tariceanu, Dragnea si Grindeanu", "Hotii, hotii" sau "Uniti salvam toata Romania". De asemenea, ei au steaguri tricolore si pancarte pe care pot fi citite mesaje precum "Curaj, Codruta", "Aparam cele trei culori, nu un grup de infractori" sau "#rezist".In jurul orei 19.00, oamenii au pornit intr-un mars pe strazile din centrul orasului, multimea fiind insotita in permanenta de politisti si jandarmi.Peste 20 de persoane s-au strans de la ora 19.00 si pe platoul din fata Prefecturii, pentru a cere demisia Guvernului si a-si arata sustinerea fata de DNA.Oamenii au scris pe asfalt "DNA" cu litere din carton, in culorile tricolorului, si striga "DNA sa vina sa va ia", "Jos, jos, Guvernul mincinos", "Demisia", "Vrem justitie, nu coruptie", "Rezistam nu plecam" si au bannere cu "PSD, judecat pentru lovitura de stat", "Am alergie la minciuna si hotie". De asemenea, ei au steaguri si vuvuzele.Peste 3.000 de persoane protesteaza si la Bucuresti, ei plecand in mars spre Parlament.