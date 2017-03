VIDEO Manifestatia de sustinere a DNA: Circa 1.500 de persoane au plecat in mars spre Parlament

Manifestantii au pornit in mars spre Palatul Parlamentului. In coloana sunt circa 1.500 de persoaneManifestantii din Piata Victoriei amana plecarea in mars spre ParlamentManifestantii din Piata Victoriei, al caror numar este de ordinul sutelor, amana plecarea in mars spre Parlament, deoarece sunt prea putini, scrie News.ro.Conform imaginilor transmise pe Facebook de StirileProTV , in jurul orelor 18.30 se adunasera in Piata Victoriei circa 200-300 de persoane.In Bucuresti, protestatarii se vor aduna in fata Guvernului, apoi vor porni in mars spre Parlament. Oamenii sunt asteptati in strada si in Brasov si Cluj.Agentia News.ro relateaza ca multi dintre cei prezenti in Piata Victoriei au steaguri tricolore, dar si ale UE si SUA. Se impart insigne cu mesajul "Rezist".Manifestantii striga "Coruptia ucide", "Uniti salvam toata Romania" si "Sorineeeel, te vedeeeem".In Piata Victoriei se strang si semnaturi pentru demiterea primarului Capitalei, Gabriela Firea.Potrivit anuntului de pe Facebook, dupa ora 19.00, manifestantii vor pleca in mars spre Parlament.Unul dintre manifestantii prezenti in Piata Victoriei, care citeste o carte pentru ca a venit singur, spune ca ceea ce a incercat Guvernul prin OUG 13 va continua in Parlament."Stim cu totii ca nu s-a terminat, e doar o victorie de etapa. Adica oamenii isi continua planul marsav, fara doar si poate, o sa continue in Parlament, Curtea Constitutionala e de partea lor de data asta. Eu fac ce pot, vin aici si protestez. Mai mult de-atat nu pot sa fac, iar povestea nu s-a terminat. Ordonanta 13, da, dar planul merge in continuare, din pacate. De la oamenii astia ma astept la orice. Poate nu neaparat de la Guvern, cat de la Parlament de data asta. Pentru ca acolo se poate intampla mai in tihna, au mai mult timp la dispozitie. Guvernul a incercat ce a putut el, cu ordonanta de Guvern noaptea, nu le-a iesit, din fericire pentru noi. O sa continue in Parlament, sunt sigur de asta. Protestele se vor incheia cand nu vor mai fi motive de protest. Din pacate, motive sunt in continuare", a declarat el reporterului News.ro.Dragos, student in anul III la Geografie, spune ca protesteaza pentru ca Guvernul s-a compromis si trebuie sa demisioneze: "Vreau demisia Guvernului, clar. Sunt de parere ca tot un Guvern PSD trebuie sa vina, pentru ca asa e corect, au castigat alegerile, e dreptul lor. Dar in niciun caz Guvernul asta. E compromis, credibilitate zero, nu am incredere in el. Nu stiu cum se va termina asta, nu vad un sfarsit. Deocamdata, continuam sa iesim in strada, sa le aratam ca suntem aici, ca ii vedem, ca nu avem incredere in ei, ca la fiecare pas gresit, ii taxam".