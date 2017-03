Vaslui: Barbat omorat cu propria bata de catre un tanar pe care l-a luat la bataie in timp ce dormea

Un barbat de 62 de ani din judetul Vaslui a fost gasit mort in locuinta unui consatean peste care a intrat cu parul si a inceput sa-l loveasca pe motiv ca i-ar fi furat tableta. Consateanul, de 37 de ani, a reusit sa-i ia bata agresorului, cu care apoi l-a omorat, ulterior sunand la 112, transmite News.ro





Potrivit reprezentantilor Parchetului Tribunalului Vaslui, crima a avut loc in locuinta barbatului de 37 de ani, care ar fi reactionat la agresiunile unui alt barbat, de 62 de ani, pe fondul consumului de alcool.





Anchetatorii au stabilit ca barbatul de 62 de ani a intrat peste tanar in casa si ar fi inceput sa-l loveasca cu un par in timp ce acesta dormea. Anterior, cei doi bausera impreuna cu alti doi consateni in locuinta vasluianului de 62 de ani care, la un moment dat, i-a dat afara din casa. Dupa cateva ore, barbatul a constatat ca nu isi mai gaseste tableta, motiv pentru care a luat un par si s-a dus la locuinta tanarului de 37 de ani, banuind ca acesta i-o furase.





"Barbatul de 62 de ani a inceput sa-l loveasca in somn pe cel pe care-l banuia ca i-a luat tableta. Victima agresiunii s-a trezit buimaca, fara a sti ce se intampla, si, dupa ce i-a luat bata din mana, a inceput sa-l loveasca pe agresor, pana l-a lasat in stare de inconstienta. In acel moment, a sunat la 112 si a solicitat o ambulanta, anuntand, totodata, si Politia", a declarat, duminica, pentru News.ro purtatorul de cuvant al Parchetului Tribunalului Vaslui, Alice Ruja.





Preluat in stare critica de echipajul medical, barbatul de 62 de ani a murit in drum spre spital.





Tanarul de 37 de ani a fost internat la Sectia de Psihiatrie a Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui si urmeaza sa fie supus unei expertize pentru a se stabili daca a avut discernamant in momentul comiterii crimei. Procurorii au intocmit dosar penal pe numele sau pentru omor.