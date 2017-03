Statul a incasat anul trecut mai putine redevente din cauza pretului mic al petrolului

Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM) a incasat anul trecut redevente miniere de 170,58 milioane lei, in scadere cu aproape 31% fata de redeventele miniere incasate in anul 2015, de 246,11 milioane lei, arata datele transmise de institutie la solicitarea News.ro.





In ceea ce priveste redeventele petroliere, pentru care ANRM are o evidenta la noua luni ale anului trecut, acestea au fost de 741,51 milioane lei, comparativ cu nivelul de 896,6 milioane lei in perioada similara din anul 2015.





De asemenea, la nivelul intregului an 2015, la bugetul de stat au intrat 1,19 miliarde lei din redeventele petroliere.





"Redeventele petroliere sunt in functie de cantitatile extrase si de modificarea pretului de referinta la titei. Pretul de referinta, calculat de ANRM, pentru titeiul extras din Romania, a scazut ca urmare a scaderii cotatiilor internationale pentru titeiurile de referinta, luate in calcul la stabilirea acestuia, conform legislatiei in vigoare", arata datele transmise de ANRM la solicitarea News.ro.





Companiile OMV Petrom si Romgaz au platit cele mai mari redevente petroliere.





De asemenea, Complexul Energetic Oltenia, Societatea Nationala a Apelor Minerale (SNAM), Holcim Romania, Cupru Min si CRH Ciment Romania SRL s-au clasat pe primele locuri la plata redeventelor miniere in anul 2015, pentru anul 2016 situatia fiind in lucru, potrivit oficialilor ANRM.