Firea: In peste 20 de ani au fost consolidate doar 79 de imobile, dintre care doar 20 cu banii Primariei Capitalei

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, precizeaza ca municipalitatea a decis infiintarea unei societati comerciale pe actiuni cu obiectul principal de activitate consolidarea cladirilor cu risc seismic, in conditiile in care in peste 20 de ani au fost consolidate doar 79 de imobile, dintre care doar 20 cu surse de la bugetul local, informeaza News.ro.





Acordul de principiu pentru infiintarea societatii comerciale pe actiuni a fost dat in sedinta CGMB din 28 februarie, municipialitatea precizand ca, inainte de preluarea mandatului actualei administratii a Primariei Capitalei, mai multe institutii din cadrul municipalitatii se ocupau de situatia cladirilor cu risc seismic, neexistand o singura institutie care sa se dedice exclusiv rezolvarii problemei.





Municipalitatea mentioneaza ca, de-a lungul anilor, personalul implicat in activitatea de consolidare a cladirilor cu risc seismis s-a confruntat cu numeroase dificultati, precum timpul lung de la identificarea si expertizarea cladirii pana la finalizarea lucrarilor si predarea cladirii catre proprietar, convingerea proprietarilor pentru a accepta relocarea temporara, lipsa documentelor cadastrale, proprietarii aflati in strainatate, imposibilitatea demararii lucrarilor in absenta acordului majoritatii locatarilor.





In Capitala sunt 347 de cladiri incadrate in clasa I de risc seismic, 174 dintre ele reprezentand pericol public si 330 de imobile sunt incadrare la clasa a II-a de risc seismic.





Pana in prezent au fost consolidate 79 de cladiri, dintre care 20 cu surse de la bugetul local, iar pentru 62 de cladiri din cele incadrate in clasa I de risc seismic pericol public au fost depuse documentele legale de catre asociatiile de proprietari, insa doar pentru opt imobile sunt incheiate contracte de executie a lucrarilor, la doua dintre acestea fiind incepute lucrarile, precizeaza municipalitatea.





Pentru alte 21 de cladiri sunt elaborate proiectele de consolidare, iar pentru 19 imobile, dosarele proprietarilor sunt incomplete.





Primaria Capitalei aminteste ca au fost puse la dispozitia bucurestenilor care doresc sa-si reconsolideze locuintele doua blocuri cu 128 de apartamente, in centrul Capitalei, unde sunt ocupate doar 41 de apartamente.