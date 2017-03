Recomandarile politistilor pentru motociclisti: Feriti-va de vehicule la viraje si intersectii! Cele mai multe accidente de motocicleta sunt provocate de soferi care nu se asigura cand fac stanga sau schimba banda 

"Pentru a va putea bucura din plin de primavara, noi, politistii, va recomandam:





* Utilizati o casca de protectie omologata, care indeplineste standardele actuale de siguranta.





* Purtati intotdeauna imbracaminte de protectie intrucat numai aceasta va poate asigura o buna protectie in timpul unui accident si va protejeaza de intemperii. Va sfatuim sa optati pentru echipamentul modular ,,in straturi- astfel incat sa-l puteti adapta la conditiile meteo in schimbare.





* Fiti vizibili! Purtati haine stralucitoare, reflectorizante! Adaugati material reflectorizant in plus sau purtati o vesta reflectorizanta. Pastrati-va intotdeauna farul aprins si rulati in pozitia de unde soferii va pot observa cu usurinta in oglinda retrovizoare (la 2/3 din latimea benzii). Evitati unghiurile moarte ale celorlalte vehicule.





* Abordati curbele cu viteza moderata, fara a le "taia"! Multe accidente se intampla din cauza patrunderii pe sensul opus.





* Pastrati contactul vizual - nu presupune te vad ceilalti. Incerca intotdeauna sa ai contact vizual cu soferii care ar putea fi pe cale de a-ti intersecta traiectoria. Anticipati intentiile partenerilor de drum! Chiar si atunci cand soferii, biciclistii si pietonii vad ca te apropii, ei judeca gresit de multe ori distanta si viteza. Nu te baza numai pe buna lor reactie.





* Feriti-va de vehicule la viraje si intersectii! Cel mai frecvent tip de accident de motocicleta este generat de soferii care nu se asigura la executarea virajelor la stanga sau la schimbarea benzii de deplasare





* Fiti pregatiti pentru conditii periculoase de drum - carosabil umed, scurgeri de lichide, nisip, pietris, cale de rulare tramvai, gropi si alte pericole rutiere de suprafata care va pot afecta grav aderenta generand accidente si...PE MOTOARE!





Politia Romana va ureaza asfalt uscat si o calatorie fara evenimente nedorite!"