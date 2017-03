Comisia Europeana cere sprijinul ONG-urilor si institutiilor de cultura pe tema meseriilor traditionale

Apelul la dialog isi propune identificarea a 35 de reprezentanti ai societatii civile din sectorul cultural in vederea initierii unui schimb de idei pe tema meseriilor traditionale si emergente in domeniul patrimoniului cultural, in doua etape: o sesiune de brainstorming (15 -16 iunie 2017) si un dialog (luna septembrie 2017) in cadrul caruia vor fi prezentate Comisiei Europene ideile rezultate in urma sesiunii de brainstorming, anunta Ministerul Culturii.





Apelul "Competente, Formare si Transfer de Cunostinte: meserii traditionale si emergente din domeniul patrimoniului (Skills, Training And Knowledge Transfer: Traditional And Emerging Heritage)" este deschis reprezentantilor sectoarelor culturale si creative - organizatii profesionale, institutii culturale, organizatii non-guvernamentale, retele europene, fundatii, organizatii private etc. - cu expertiza in aria transferului de cunostinte si al formarii in domeniul patrimoniului cultural si care doresc sa ia parte la dialogul initiat de Comisia Europeana.





Din anul 2014, comunicarea Comisiei Europene spre o abordare integrata a patrimoniului cultural european sublinia multiplele provocari cu care se confrunta patrimoniul cultural, precum si nevoia de a revitaliza competente in domeniu si de a dezvolta noi competente profesionale. Sectorul competentelor si mestesugurilor traditionale cunoaste o reducere treptata a numarului profesionistilor si practicienilor, iar competentele mai noi, uneori bazate pe tehnologia informatiei, sunt adesea insuficiente.





De asemenea, Planul de lucru al Consiliului pentru perioada 2015 - 2018 recunoaste patrimoniul cultural ca prioritate, acordand o atentie sporita profesiilor traditionale si emergente, inclusiv in contextul trecerii la era digitala.





In plus, unul dintre obiectivele Anului European al Patrimoniului Cultural (2018) se concentreaza asupra competentelor specializate, precum si a managementului si transferului de cunostinte in sectorul patrimoniului cultural.





Formularul de candidatura poate fi completat exclusiv online pana la data de 14 martie, pe voicesofculture.eu.