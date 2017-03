Shhaideh spune ca, potrivit prevederilor adoptate de Guvernul Ciolos, prefectii si subprefectii au fost scosi din categoria inaltilor functionari publici

"Conform strategiei adoptate de guvernul anterior si negociata cu Comisia Europeana, pentru ca aceasta strategie a functiei publice a fost conditionalitate in accesarea fondurilor FSE, prefectul si subprefectul sunt functii de demnitate publica, asta inseamna ca in statutul functiei publice prefectul si subprefectul nu mai sunt inalti functionari publici, am introdus functia de secretar general al prefecturii ca functie de inalt functionar public, deci prefectul si subprefectul sunt functii de demnitate publica. E functie de secretar de stat si de subsecretar de stat, functie de demnitate publica", a afirmat Sevil Shhaideh, intr-o conferinta de presa, la finalul unei intalniri cu primarii din judetul Buzau.Premierul a precizat ca se afla in dezbatere publica un proiect in acest sens si ca asteapta "argumente si contraargumente", sustinand ca prin eliminarea notiunii de "apolitic" in cazul prefectilor si subprefectilor s-ar iesi "dintr-o anumita ipocrizie"."Acest proiect e parte din ce vrem sa facem, si anume un nou cod administrativ. Sa stiti ca imi doresc, si nu are sens sa discutam de lucruri pe care fiecare din noi le stim, si anume chiar daca din 2004 prefectii si subprefectii au devenit inalti functionari publici si sunt apolitici, la fiecare schimbare de Guvern au trecut in corpul inaltilor functionari, la dispozitia Guvernului, dar, asa e normal, schimbarile de Guvern au dus la schimbari de prefecti. Vorbim de o chestiune pe care toata lumea a facut-o indiferent de culoarea politica a Guvernului. Cred ca revenirea la o chestiune transparenta vorbind despre reprezentantii guvernului in teritoriu, si anume la eliminarea prevederii de apolitic, e in dezbatere publica, nu spun ca asta e solutia, asteptam argumente si contraargumente, fiind in dezbatere publica, dar macar iesim dintr-o anumita ipocrizie, toata lumea stie ca la schimbarea guvernului se schimba si prefectii si subprefectii, doar ca exista o forma mascata de apolitic", a afirmat Grindeanu.Potrivit proiectului, la articolul 118/2 se arata ca "functiile publice de prefect, subprefect si inspector guvernamental se desfiinteaza la 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi". Proiectul de lege propune si ca "stabilirea functiilor publice specifice si echivalarea acestora cu functiile publice generale se realizeaza in termen de maximum un an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi".