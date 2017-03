Sevil Shhaideh: Am rugat primarii sa se concentreze pe apa, canalizare, drumuri si mai putin pe baze sportive acolo unde nu sunt copii

"Am rugat toate autoritatile sa isi prioritizeze investitiile, sa ne asiguram ca beneficiem de serviciile de baza. Am rugat ca, de exemplu, intre o alimentare cu apa, o canalizare si o baza sportiva, am rugat primarii sa se concentreze pe apa, canalizare, drumuri si mai putin pe baze sportive acolo unde nu sunt copii sau pe stadioane in panta, cum au mai fost cazuri", a declarat Sevil Shhaideh sambata, la Buzau.De asemenea, vicepremierul Shhaideh a precizat ca prioritate la proiectele finantate prin Programul National de Dezvoltare Locala vor avea comunele care din cauza numarului mic de locuitori nu pot fi declarate eligibile la proiectele cu finantare europeana, dar si acele proiecte care pun accent pe serviciile de baza, respectiv alimentare cu apa, canalizare sau drumuri."PNDL este programul cel mai popular din programul de Guvernare fiind un program multianual. Conform programului de guvernare, prioritare vor fi asigurarea serviciilor de baza, alimentari cu apa, canalizare, drumuri. Avem in vedere realizarea a 5.000 de obiective noi la nivel national, cele ce nu pot fi asigurate din fonduri europene pentru ca exista unitati administrative care nu sunt eligibile in programele sustinute de fonduri europene pentru ca nu au minimum 2.000 de locuitori si PNDL va sustine cu prioritate aceste unitati administrative", a spus vicepremierul.Printre prioritati, Sevil Shhaideh a enumerat realizarea a 2.500 de crese si gradinite, dar si obtinerea de autorizatii de functionare pentru peste 2.000 de scoli."Avem in vedere realizare a 2.500 de crese si gradinite si 2.000 de scoli care necesita autorizatii de functionare indiferent ca e nevoie de autorizatie de la ISU, de lucrari de largire a accesului in si din unitatea scolara dar si la asigurarea grupurilor sanitare, a sistemelor de apa si canalizare acolo unde exista inca astfel de unitati de invatamant. Acestea sunt prioritatile pe care le vom aplica la nivelul selectarii tuturor proiectelor depuse", a afirmat ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.Vicepremierul Sevil Shhaideh a mai declarat sambata, la Buzau, ca "in niciun caz" nu intentioneaza sa desfiinteze unitatile administrativ teritoriale care nu se sustin economic, precizand ca este de datoria guvernantilor sa gaseasca solutii pentru rezolvarea problemelor acestor localitati."In niciun caz nu cred in desfiintarea unor unitati administrativ teritoriale. Discutiile cu privire la desfiintarea unor unitati administrativ teritoriale sunt de mai multi ani. Eu consider ca desfiintarea unei comune nu inseamna ca problemele oamenilor dispar din acea localitate. Nu consider ca desfiintarea unei unitati administrativ teritoriale va rezolva problemele localitatii respective. E de datoria noastra sa gasim solutii pentru finantarea corecta pe standarde a unitatilor administrativ teritoriale respective si nu rezolvarea prin desfiintare", a declarat ministrul Dezvoltarii Regionale, Sevil Shhaideh.