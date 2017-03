Sevil Shhaideh: Problema majora in consolidarea blocurilor cu bulina consta in refuzul proprietarilor de a iesi din imobil

Sevil Shhaideh a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa la finalul unei intalniri de lucru cu primarii din judetul Buzau, ca Ministerul Dezvoltarii a alocat anul acesta 25 de milioane de lei pentru consolidarea cladirilor cu risc seismic."In fiecare an, Ministerul Dezvoltarii aloca sume considerabile pentru autoritatile locale in vederea consolidarii blocurilor cu risc seismic. De fiecare data suntem dezamagiti pentru ca gradul de absorbtie al acestui program nu depaseste 10 la suta din suma alocata. Din discutiile cu autoritatile locale in special cu cele din Bucuresti, pentru ca cel mai mare numar de imobile cu bulina rosie se afla in Bucuresti, problema majora pe care o avem in accesarea si consolidarea blocurilor se refera la refuzul proprietarilor de a iesi din imobil pe perioada consolidarii. Din aceste considerente lucrarile sunt ingreunate foarte mult, e destul de complicat sa faci o lucrare de consolidare mai ales pe interiorul cladirii cu locatarii in imobil. Si anul acesta avem alocate 25 de milioane de lei pentru finantarea cladirilor cu risc seismic, asteptam solicitarile autoritatilor locale. Sunt niste conditii speciale de intrare in program pentru a le finanta in vederea consolidarii", a spus vicepremierul. Sambata, la ora 21.22, se implinesc exact 40 de ani de la cutremurul din 1977 , in care au murit peste 1.500 de oameni, dintre care peste 1.400 numai in Bucuresti, iar alti aproximativ 11.300 au fost raniti.