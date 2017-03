Sorin Grindeanu: Toata lumea stie ca la schimbarea guvernelor se schimba prefectii si subprefectii

El s-a referit la proiectul aflat in dezbatere publica prin care se doreste eliminarea termenului "apolitic" in cazul reprezentantilor Guvernului in teritoriu, respectiv a prefectilor si a subprefectilor."Este in dezbatere publica. Nu spun ca asta este solutia, asteptam contraargumente. Dar macar iesim dintr-o anumita ipocrizie, pentru ca toata lumea stie ca la schimbarea guvernelor se schimba prefectii si subprefectii, doar ca exista o forma mascata, de apolitic", a declarat premierul.Seful Executivului a spus ca "din 2004, prefectii, subprefectii au devenit inalti functionari publici si sunt apolitici; (...) dar schimbarile de guvern au dus in general la schimbarile de prefecti, reprezentantii Guvernului in teritoriu".Sorin Grindeanu a opinat ca "asa cum un guvern este politic, vine prin votul cetatenilor si pleaca prin votul cetatenilor, tot asa si reprezentantii guvernului in teritoriu".Premierul a aratat ca "proiectul face parte dintr-un Cod administrativ, dar un model sau altul va fi adoptat in functie de dezbaterea publica".