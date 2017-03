Mesterul: "Bati un cui, legi o sarma si n'are moarte"

Astazi, la 40 de ani de la cutremurul din 1977, avem un numar mare de cladiri cu risc de prabusire sau de avarii majore. Din pacate in acesta categorie intra si multe din cele noi, realizate dupa revolutie. Pentru ca a trecut 40 de ani, oamenii nu mai au in minte imaginile cu cladiri daramate, cu oameni morti si raniti. Statisticile spun de 1570 de morti (dintre care 1391 in Bucuresti), la nivelul tarii 13.000 de raniti si 35.000 de locuinte s-au prabusit.

Din 1800 si pana acum au fost 10 cutremure cu magnitudinea peste 7 grade, dintre care cel din 1802 a avut peste 8 grade. Deci probabilistic exista un cutremur de peste 7 grade la fiecare 20 de ani.

La constructiile mai mici sau in regie proprie, unul din factorii care influenteaza cel mai mult rezistenta structurala este "MESTERUL".





"Mesterul" este un om care are de obicei mai multa experienta practica, empirica si mai putina teoretica, prin absolvirea unei scoli. El este influentat de faptul ca a construit multe case, de obicei pe la tara, facute cu mult sub normele legale de rezistenta, dar care sunt inca in picioare si nu au fisuri, pentru simplul fapt ca nu a existat intre timp un cutremur mare.

Din acest motiv el o sa ii sfatuiasa pe beneficiarii lui sa nu respecte proiectele primite de la specialisti, ci sa le modifice, pentru a face economie de bani. Multi dintre beneficiari sunt receptivi la aceste sugestii, chiar oameni educati, pentru ca daca au de ales intre cateva sute sau mii de euro si un risc caruia nu ii percep gravitatea, unii dintre ei se lasa influentati si aleg economia.





Pentru cei care au sau vor avea de-a face cu "Mesterul", mai jos este o lista de mesaje, auzite in calitate de arhitect, pe santiere. Cand auziti "textele" de mai jos, e bine sa fiti foarte vigilenti si sa cereti parerea arhitectului sau a inginerului structurist:





- "Bati un cui, legi o sarma si n'are moarte"





- "Sefu, cu fierul dat de inginer iti fac doua case ca asta"





- "Faci fundatie adanca, ingropi banii in pamant degeaba"





- "Eu am facut multe case la viata mea, am pornit de jos si stiu cum se face practic, nu ca proiectantii astia, care le stiu din carti"





- "Nu-i nimic ca s-a mai crapat cate un stalp de lemn cand am batut cuiul, asa e lemnul"





- "Merge si asa, iti garantez eu" (valabil pentru orice situatie)





- Axioma mesterului: Cand un lucru se poate face bine dar mai dificil, mesterul isi va folosi toata puterea de convingere sa dovedeasca ca varianta usoara si proasta e mult mai potrivita.





- "Nu-i nimic ca e zidul stramb, se indreapta din tencuiala. E stramb si acum? Il indreptam din glet. Tot e stramb ? Stiu eu cum sa-l dau cu lavabila, ca sa nu se vada"





- "Nu ne trebuie compactor pentru pamant, uite il compactam noi la fel de bine cu picioarele. Uite baiatul are 120 de kile, nu compacteaza nimeni ca el"





- "Poti sa decofrezi mai repede placa, iti garantez eu ca nu pateste nimic"





- Axioma tevii: O teava de canalizare care trece pe sub casa va fi montata in asa fel ca sa faca sigur burta.





- "Fundatia de ce trebuie facuta asa de adanc, cum e data in proiect ? Nu e suficient, Sefu, la juma' de metru ? Uite ce tare e pamantul, d-abia l-am sapat"





- "De ce sa mai dai banii pe placute metalice de imbinare la acoperis, uite ce bine l-am prins in cuie"





- "Adu-mi, Sefu, caramida din aia mare si usoara, e mai spornica si iti garantez eu ca e la fel de rezistenta"





- "Stiu eu un baiat, Sefu, care iti aduce beton mai bun si mai ieftin, dar fara factura si alte acte - n-are nimic, la ce-ti trebuie ?"





- Axioma evaporarii: Daca volumul de munca ramas e mai mare decat suma de bani ramasa de primit, mesterul se va evapora in urmatoatea noapte, cu tot cu sculele cumparate de proprietar.





- "Sa stii, Sefu, ca a fost mai multa munca decat am vorbit, mai trebuie sa mai pui ceva la manopera"





Nu toti mesterii sunt asa, dar fiti cu ochii in patru si apeleati la oameni pregatiti.

Daca aveti si voi alte "texte" din santiere, puteti sa le puneti la comentarii.

Adrian Iovescu este arhitect si auditor energetic (accentdesign.ro)