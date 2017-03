O echipa de geologi a inspectat zona localitatii galatene Izvoarele, unde s-a produs o alunecare de teren

Echipa de geologi a inspectat, sambata, alunecarea de teren si a constatat, impreuna cu autoritatile galatene, ca aceasta a avansat cu aproximativ 25 de centimetri fata de vineri seara.Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Galati, Costel Fotea, a declarat, sambata, ca un raport privind cauzele si masurile care vor fi luate in acest caz va fi prezentat la inceputul saptamanii viitoare."Luni-marti, cel mai probabil luni, vom avea un raport, vom vedea si care este solutia, se vor stabili cauzele, solutiile si masurile pe termen scurt si lung", a precizat Fotea.El a mai spus ca o problema in zona o reprezinta defrisarile.De asemenea, seful CJ a afirmat ca se ia in calcul evacuarea oamenilor din zona in cazul in care situatia o va impune. Totusi, Fotea a precizat ca in momentul de fata nu este necesar acest lucru."Sa speram ca nu se va impune evacuarea, se ia in calcul, dar este prematur sa pronuntam acum cuvantul evacuare", a mai spus Fotea.In zona geologii si autoritatile locale au constatat ca au aparut "cateva crapaturi de circa un metru adancime".Alunecarea de teren din zona satului Izvoarele se manifesta pe un versant al dealului din apropiere, pe o lungime de aproximativ 200 de metri.Autoritatile considera ca alunecarea de teren a fost favorizata de solul "loessoid" imbibat cu apa.