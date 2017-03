In Romania, dupa anul 1977, au avut loc 13 cutremure cu magnitudinea peste 5. In ultimii doi ani s-au produs peste 25 de seisme peste 4

In Romania s-au produs, dupa cutremurul din 4 martie 1977, un numar de 13 seisme cu magnitudinea peste 5, ultimul, de 5,3, in 28 decembrie 2016, in timp ce, in ultimii doi ani, au avut loc peste 25 de seisme cu magnitudine mai mare de 4, noteaza News.ro.





Dupa cutremurul din 1977, care a avut magnitudinea 7,2 si s-a soldat cu peste 1.500 de morti, dintre care peste 1.400 in Bucuresti, in tara noastra s-au inregistrat 13 cutremure cu magnitudine peste 5.





In 13 noiembrie 1981, in vecinatatea orasului Tulcea s-a produs un cutremur cu magnitudinea 5,1. Un alt seism, cu magnitudinea 7,1, a avut loc la 30 august 1986, in zona seismica Vrancea.





In 30 mai 1990, tot in zona Vrancea, s-a produs un cutremur cu magnitudinea 6,9, urmat, la o zi, de un alt seism, cu magnitudinea 6,4.





Doua cutremure cu magnitudine peste 5 s-au petrecut in iulie 1991, unul pe 12 iulie, cu magnitudinea 5,7, in judetul Timis, iar celalalt pe 18 iulie, cu magnitudinea 5,5, in zona Herculane.





Pe 2 decembrie 1991, tot in judetul Timis s-a produs un seism cu magnitudinea 5,6. In 27 octombrie 2004, in zona Vrancea, a avut loc un seism cu magnitudinea 6, iar pe 7 mai 2008 s-a produs un cutremur cu magnitudine 5,4 in Marea Neagra.





In 6 octombrie 2013, in zona Vrancea s-a produs un seism cu magnitudinea 5,5, iar in 22 noiembrie 2014 a avut loc, in aceeasi zona, un seism cu magnitudinea 5,7.





In 24 septembrie 2016 a avut loc un cutremur cu magnitudinea de 5,3 in zona seismica Vrancea, iar trei luni mai tarziu, in 28 decembrie, in aceeasi zona s-a produs un seism cu o magnitudine identica.





In 8 februarie 2017 au avut loc trei cutremure, toate in zona Vrancea. Primul dintre ele, produs la ora 11.52, a avut magnitudinea 4,4. A fost urmat, la ora 17.08, de un seism cu magnitudinea 5 si de un altul, la 17.14, cu magnitudinea 3,3.





De altfel, in ultimii doi ani, in Romania au avut loc peste 25 de cutremure cu magnitudine peste 4.