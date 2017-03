Manifestatii de sustinere a DNA, anuntate pentru duminica in Bucuresti, Brasov si Cluj

Manifestatia din Capitala ar urma sa inceapa in jurul orei 18.00, in Piata Victoriei, fiind programat ca, dupa aproximativ o ora, manifestantii sa plece in mars spre Palatul Parlamentului.





"Reactionam la noile semnale de limitare si subordonare a unor institutii. Politizarea si numirea in functie dupa criterii si interese politice este primul motiv care ne-a scos in strada. Daca DNA nu ar fi cercetat maniera in care OUG 13 a fost adoptata, nu am fi aflat astazi ca ministrul pentru Relatia cu Parlamentul oferise in prima faza un aviz negativ proiectului de modificare a codurilor penale, motiv pentru care sedinta a fost amanata pana la ora 21.00, pentru a fi redactat un nou aviz, de aceasta data pozitiv. Azi am aflat ca DNA a trecut peste limite in anchetarea acestui dosar. Dar daca nu era de competenta acestei institutii, cine ar trebui sa scoata la iveala aceste nereguli si de ce nu a facut-o?", se arata pe pagina de Facebook a evenimentului.





Oamenii au anuntat ca vor iesi in strada pentru a sustine Directia Nationala Anticoruptie si in fata Prefecturii din Brasov si in Piata Unirii din Cluj.





Curtea Constitutionala a admis, luni, ca exista un conflict juridic de natura constitutionala intre Ministerul Public si Guvern pe tema anchetei privind OUG 13. Sesizarea in acest sens a fost facuta de catre presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu.