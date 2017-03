Presedintele Camerei de Comert si Industrie a Romaniei vrea impozitarea diferentiata a locuintelor pentru eliminarea turismului clandestin

"Ma bucur ca dupa multi ani avem in sfarsit un Minister al Turismului, pentru ca acesta este un important domeniu de activitate si mi-as dori sa se reflecte in economia nationala printr-un aport important, pe masura, la PIB-ul Romaniei. Din pacate, in fiecare an, aflam cifre statistice contradictorii, transmise pe diferite canale de colectare, precum ar fi INS: care a raportat, aferent anului 2016, un numar de 84.675 locuri de cazare pe litoralul romanesc, in vreme ce Ministerul Turismului a inregistrat un numar de 107.339 turisti, intr-un weekend din varf de sezon, iar Ministerul de Interne raporteaza, pentru aceeasi perioada de sezon, cam 250.000 de turisti ce intra pe litoral, pana la cifra maxima de cate 400.000 de Ziua Marinei. Eu nu inteleg unde se cazeaza toti acesti turisti, ca doar nu toti au rude in localitatile de pe litoral. Cred ca multi proprietari de locuinte practica turism clandestin, fara sa se autorizeze si sa plateasca impozite, in detrimentul celor care fac investitii", a afirmat Daraban.El a spus ca acest fenomen al turismului clandestin "poate fi scos la suprafata" doar prin introducerea unei impozitari diferentiate a locuintelor private in functie de proiectarea apartamentelor si de numarul de dormitoare raportat la numarul persoanelor care locuiesc la acea adresa, in imobilul respectiv."Sa admitem ca un dormitor ar fi de ajuns pentru cate un membru al familiei, ca spatiu vital de locuit, iar restul sa fie impozitat diferentiat, ca mijloc de productie cu scop de cazare turistica si astfel se poate rezolva o problema. Cred ca veniturile reale realizate in sectorul turistic romanesc ar fi pe undeva pe la 4,5-5% din PIB si nu 1,5%, cat raporteaza acum INS", a declarat Mihai Daraban.