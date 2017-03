Vaslui: 14 unitati de invatamant, inchise din cauza numarului prea mic de copii. Elevii si prescolarii, obligati sa faca naveta

Invatamantul de masa din judetul Vaslui va fi restructurat la sfarsitul anului scolar in curs din cauza scaderii numarului de copii care frecventeaza cursurile scolilor si gradinitelor. In consecinta, 14 unitati de invatamant vor fi inchise pe termen nelimitat pe motiv ca nu mai indeplinesc numarul minim de elevi sau prescolari prevazut de normativ, respectiv zece copii.Cladirile celor sapte scoli si sapte gradinite, din mai multe comune ale judetului, vor intra in conservare pe termen nelimitat, fara a se cunoaste daca acestea vor mai fi redeschise vreodata."Propunerile de inchidere a unitatilor de invatamant au fost facute de catre unitatile administrativ-teritoriale, in urma aprobarilor din consiliile locale. Noi am dat aviz favorabil, iar lista a fost inaintata spre aprobare la Ministerul Educatiei", a declarat vineri, pentru News.ro, inspectorul de management scolar din cadrul Inspectoratului Scolar Judetean Vaslui, Constantin Turcu.Potrivit acestuia, elevii si prescolarii lasati fara scoli sau gradinite in localitatile de domiciliu vor fi nevoiti ca din toamna sa faca naveta in satele invecinate.