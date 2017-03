Ambasadorul Germaniei, despre protestele de dupa adoptarea OUG13: In multe tari europene ne-am dori sa asistam la astfel de exprimari

"Salut faptul ca si acest Guvern al Romaniei sprijina valorile statului de drept, valorile europene si lupta impotriva coruptiei. Cu totii stim ce s-a intamplat in ultimele doua luni in Romania. Au fost, de altfel, primele mele doua luni in tara dumneavoastra. A fost o perioada dificila cauzata de Ordonanta de Urgenta 13. Aceasta ordonanta a fost suspendata si ceea ce s-a intamplat a fost ceea ce eu consider ca expresia cea mai emotionala care vine in sprijinul valorilor europene, mai precis reactia populatiei. Aici, in cazul Romaniei, oamenii au luat pozitie, o pozitie foarte ferma venind in sprijinul Europei si a valorilor sale, intr-un mod in care in multe tari europene ne-am dori sa asistam la astfel de exprimari", a afirmat, intr-o conferinta de presa, Cord-Hinrich Meier-Klodt.Ambasadorul a precizat ca mesajul principal pe care il are in discutiile cu autoritatile din Romania este de "a uzita de acest moment deosebit din istoria tarii, pentru a arata ca Romania poate fi in centrul realitatilor europene si poate contribui la acestea"."In acest sens, se intrevede o ocazie deosebit de buna in 2019, cand Romania va detine presedintia Uniunii Europene. Pentru ca ofera Romaniei ocazia, in calitate de detinator al presedintiei, de a trata problemele de viitor ale Uniunii si iti poti cladi acea reputatie de jucator sincer", a mai spus ambasadorul Germaniei.El a mai afirmat ca "interesele nationale reciproce trebuie sa priveasca spre Europa pentru a gasi acolo un proiect comun".El a subliniat ca dupa Brexit "Romania are oportunitatea de a juca un rol foarte improtant pentru ca va ocupa, ca numar de populatie, locul al saselea in Uniunea Europeana".