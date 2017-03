Cum raspunde DNA la intrebarea daca a deschis dosar dupa dezvaluirile pe tema tranzactiilor suspecte dintre Liviu Dragnea si Gabriel Comana

"În acest moment nu există împrejurări care pot face obiectul unei comunicări publice referitoare la aspectele menționate. Prin urmare, nu vă putem furniza nici un fel de informații despre existența sau inexistența unei cauze care să privească aspectele din cererea dvs", se arata in raspunsul Directiei Nationale Anticoruptie la solicitarea HotNews.roDNA a deschis o ancheta in februarie 2015 in legatura cu activitatea Regiotrans, mai multi directori din CFR fiind acuzati ca au primit mita pentru a acorda companiei trasee si subventii in mod preferential. La scurt timp dupa deschiderea anchetei, a aparut informatia ca omul de afaceri Costel Comana, care controla societatea Regiotrans, s-ar fi sinucis in toaleta unui avion pe ruta Columbia – Costa Rica. Despre acest dosar, DNA sustine ca se afla in lucru si ca alte informatii nu pot fi oferite.Costel Comana era cercetat în dosarul în care oficiali din Ministerul Transporturilor şi din CFR sunt suspectaţi de luare de mită. În acest dosar, asociatul lui Comana in Regiotrans, Iorgu Ganea şi Estrella Ştefănescu, şefa Serviciului Urmărire Transporturi din CFR, au fost arestaţi preventiv în 20 februarie.De asemenea, sunt urmăriţi penal Claudiu Octavian Dumitrescu, director al Direcţiei Feroviare din cadrul Direcţiei Generale Transport şi Infrastructură din Ministerul Transporturilor, şi Costache Nicolau, director general al Regionalei Căi Ferate Braşov. În acelaşi caz se fac acte de urmărire penală şi faţă de SC Regiotrans SRL Braşov, Florin Hădărean, directorul societăţii, şi Gheorghe Valentin Ciapraz.