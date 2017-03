Cinci persoane puse initial sub control judiciar dupa violentele din Piata Victoriei au fost arestate

In urma contestatiei formulate de catre Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1, Tribunalul Bucuresti a emis, joi, mandate de arestare preventiva pentru toate cele cinci persoane."Inculpatii au fost depistati de catre Serviciul Investigatii Criminale din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, in acest moment fiind incarcerati", precizeaza reprezentantii Politiei Capitalei.Pe 24 februarie, Judecatoria Sectorului 1 a dispus punerea sub control judiciar a celor cinci persoane, precum si arestarea preventiva a unui alt inculpat. Judecatorul de drepturi si libertati a admis atunci propunerea procurorilor Parchetului Judecatoriei Sectorului 1 de arestare preventiva doar in cazul lui Alexandru George Timinschi, acuzat de complicitate la ultraj, ultraj si tulburarea ordinii si linistii publice.Pentru celelalte cinci persoane retinute de procurori, instanta a respins ca neintemeiata propunerea de arestare preventiva. Astfel, judecatorul a dispus masura controlului judiciar pe o perioada de 60 de zile pentru Ionut Cristian Dinu, Andrei Lucian Dumitrescu, Razvan Marian Radu, Alexandru Marius Boscu si Daniel Ionut Ion.Procurorii au contestat decizia la Tribunalul Bucuresti, care a hotarat arestarea celor cinci persoane.Ionut Cristian Dinu, Razvan Marian Radu, Alexandru Marius Boscu si Daniel Ionut Ion sunt acuzati de complicitate la ultraj si tulburarea ordinii si linistii publice, iar Andrei Lucian Dumitrescu este cercetat pentru complicitate la ultraj.In acelasi dosar, procurorii Parchetului Judecatoriei Sectorului 1 au luat masura controlului judiciar pe o perioada de 60 de zile fata de Nicolae Bogdan Dobre, cercetat pentru complicitate la ultraj si tulburarea ordinii si linistii publice, Mihai Calin, acuzat de instigare publica si Marius Jijie, pus sub acuzare pentru ultraj contra bunelor moravuri.Din probele administrate a rezultat ca, in noaptea de 1 spre 2 februarie, in timp ce se aflau in Piata Victoriei, unde avea loc un protest la care participau aproximativ 100.000 de persoane, inculpatii s-au manifestat violent, aruncand cu sticle, bucati de gheata si containere in jandarmii care asigurau ordinea, ranindu-i pe unii dintre acestia."Prin actiunile lor violente, inculpatii au tulburat ordinea si linistea publica. De asemenea, unul dinre inculpati a expus un banner pe care era inscriptionat un mesaj prin care indemna publicul, in scris, sa savarseasca infractiuni, iar un altul a savarsit acte de exhibitionism in mijlocul multimii, avand o atitudine obscena la adresa jandarmilor", potrivit Politiei Capitalei.Politisti bucuresteni, sub supravegherea Parchetului Judecatoriei Sectorului 1, au facut, in 23 februarie, 13 perchezitii in Bucuresti, la locuintele persoanelor suspectate ca au participat la actiunile violente din Piata Victoriei din noaptea de 1 spre 2 februarie. In timpul perchezitiilor, politistii au gasit si au ridicat peste 3.000 de materiale pirotehnice, pentru a fi expertizate.