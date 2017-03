Firmele din care trebuie sa iasa Consiliul General al Municipiului Bucuresti si Consiliile locale ale sectoarelor 3,4 si 5, pentru a respecta o decizie a Curtii Constitutionale

RER Ecologic Service Bucuresti REBU SA, infiintata in 1997. In aceasta societate, Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) detine o participatie de 50%, celalat actionar fiind RER BUCURESTI SRL. Potrivit datelor din Registrul Comertului, CGMB a fost trecut ca actionar persoana juridica, desi nu are personalitate juridica, potrivit legii 215/2001.

Service Ciclop, infiintata in 1999. CGMB este unic actionar si este trecut tot ca persoana juridica, desi nu are personalitate juridica.

Administrare Active Sector 3 SRL , infiintata in 2012. Consiliul local al sectorului 3 detine o participatie de 100%. Neavand personalitate juridica, este trecut ca actionar folosind Codul de identificare fiscala (CUI) al Primariei, potrivit datelor Registrului Comertului.

Administrarea Domeniului Public Bucuresti SA, infiintata in 1997. Consiliul local detine 96,6% din actiuni, Rosal Group 3,3%, restul fiind participatii ale unor persoane fizice. In acest caz, Consiliul local sector 3 este trecut ca persoana juridica, insa fara sa mai utilizeze CUI-ul unitatii administrativ-teritoriale, ca la Administrare Active Sector 3 SRL.



Amenajarea Domeniului Public 4 (ADP 4) SA, infiintata in 2002. Consiliul local al sectorului 4 detine 99,99% din actiuni. Este trecut ca actionar persoana juridica, iar la actul de infiintare a trecut 0/0/0.



Amenajare Edilitara si Salubrizare SA, infiintata in 2010. Consiliul local al sectorului 5 detine 66,67% din actiuni, iar Administratia Domeniului Public Sector 5 are 33,33%. Ca si intr-unul din cazurile din sectorul 3, Consiliul local al sectorului 5 este trecut ca actionar persoana juridica, folosind CUI-ul Primariei.



Chiar in acest context, Primaria Capitalei a intentionat sa infiinteze 20 de societati, la care actionar sa fie Consiliul General. De altfel, chiar a intocmit actul constitutiv pentru una dintre acestea: Trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti SA. In actul constitutiv se arata ca trustul are doi actionari: Consiliul General al municipiului Bucuresti -99,99% si Service Ciclop, o alta firma a municipalitatii -0,01%. In plus, municipalitatea vrea sa infiinteze alte 19 de societati comerciale pe actiuni dupa aceeasi reteta.Pe scurt, decizia Curtii Constitutionale arata prin paragrafele 13, 14 si 15 ca in calitatea sa de autoritate deliberativa a administratiei publice locale, consiliul local nu are personalitate juridica si prin urmare nu poate avea patrimoniu propriu, astfel incat nu poate exercita drepturi si obligatii proprii in cadrul raporturilor juridice. Cele care au capacitate juridica deplina si patrimoniu propriu sunt unitatile administrativ-teritoriale. Mai exact, comunele, orasele sau municipiile pot avea calitatea de actionar, dar nu poate un consiliu local, asa cum doreste primaria Municipiului Bucuresti, condusa de Gabriela Firea. Potrivit Legii administratiei publice locale 215/2001, consiliile locale, comunale, orasenesti si municipale sunt autoritati deliberative. In schimb, primariile sunt autoritati executive. Consiliul local nu are personalitate juridica si nici patrimoniu. Aceeasi lege arata la articolul 21 ca unitatile administrativ-teritoriale (UAT) sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridica deplina si patrimoniu propriu.Gabriela Firea explica in urma cu cateva zile intr-un interviu acordat Agerpres cum se va constitui actionariatul celor 19 firme si cum va fi Consiliul General actionar cu participatie de 100%. "Pana la urma, tot 100% Consiliul General- actionar, prin cele doua societati, cea nou infiintata- peste nouazeci si ceva la suta- si un mic procent, pentru ca asta este legislatia, o alta companie suta la suta a municipalitatii". De asemenea, intr-un comunicat al Primariei, transmis recent presei, se precizeaza ca societatea care se va ocupa de producerea si furnizarea energiei electrice si termice va avea ca unic actionar Consiliul General al Municipiului Bucuresti.Intrebata care va fi contributia Consiliului General, atat din punct de vedere financiar, cat si in natura, Gabriela Firea a spus ca aceste detalii vor fi stabilite intr-o sedinta. "La sedinta din data de 28 februarie, Consiliul General se va exprima in legatura cu acordul de principiu pentru infiintarea acestor societati, urmand ca la o alta sedinta de Consiliu General sa se stabileasca toate aceste detalii, inclusiv participarea cu bunuri, participarea la capitalul social, organigrama, cum va spuneam, AGA, Consiliu de Administratie". Pe 28 februarie, majoritatea PSD - ALDE din Consiliul General al Municipiului Bucuresti si-a dat acordul de principiu marti ca Primaria Capitalei sa infiinteze 19 societati comerciale pe actiuni.