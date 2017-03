PSD se delimiteaza "categoric" de proiectul lui Ciuhodaru privind pedepsirea cu inchisoarea a actiunilor ce impiedica exercitarea puterii de stat

"Partidul Social Democrat considera ca forma actuala a Codului Penal are prevederi clare si suficiente in legatura cu astfel de fapte si nu necesita completari sau modificari", noteaza sursa citata."Mai mult decat atat, abordarea deputatului Tudor Ciuhodaru in aceasta materie este vaga, iar din acest motiv prezinta mai multe vicii de constitutionalitate in ceea ce priveste respectarea unor drepturi si libertati fundamentale precum libertatea intrunirilor sau dreptul de asociere. Ca atare PSD se va opune acestui demers si va vota impotriva propunerii legislative a deputatului Tudor Ciuhodaru", mai transmite biroul de presa al PSD.Ciuhodaru invoca, in expunerea de motive , cazurile in care se cere independenta Tinutului Secuiesc si afirma ca proiectul este indreptat impotriva "abordarilor extremiste, separatiste, revizioniste" ce "ataca esenta statului roman".Propunerea de lege are un singur punct, de adaugare la Codul Penal a unei prevederi noi la articolul 397:"Intreprinderea de actiuni impotriva persoanelor sau bunurilor savarsite de una sau mai multe persoane impreuna, in scopul schimbarii ordinii constitutionale ori a ingreunarii sau impiedicarii exercitarii puterii de stat, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi".Intrebat la Digi 24 daca manifestanti care au protestat impotriva Ordonantei 13 si Guvernului ar fi vizati, Ciuhodaru a raspuns: "Fara indoiala, nu. De altfel proiectul a fost depus in mandatul trecut si ceea ce am adus acum este o corectie venita in urma recomandarilor Consiliului Legislativ".