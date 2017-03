Ministerul Educatiei a aprobat structura viitorului an scolar, ce va incepe pe 11 septembrie

Structura anului scolar cuprinde semestrul I (11 septembrie 2017 - 2 februarie 2018) si semestrul al II-lea (12 februarie 2018 - 15 iunie 2018).elevilor din toate ciclurile de invatamant sunt programate astfel: vacanta de iarna (23 decembrie 2017 - 14 ianuarie 2018), vacanta intersemestriala (3 - 11 februarie 2018), vacanta de primavara (31 martie - 10 aprilie 2018) si vacanta de vara (16 iunie - 9 septembrie 2018).Suplimentar, clasele din invatamantul primar si grupele din invatamantul prescolar beneficiaza de vacanta in saptamana 28 octombrie - 5 noiembrie 2017.Pentru clasele terminale din invatamantul liceal, anul scolar se incheie in data de 25 mai 2018, iar pentru clasa a VIII-a, in data de 8 iunie 2018.Programul national "Scoala altfel" are o durata de 5 zile consecutive lucratoare in timpul anului scolar si poate fi derulat in perioada 2 octombrie 2017 - 31 mai 2018 pe baza unei planificari ce ramane la decizia scolilor. Desfasurarea programului "Scoala altfel" nu coincide cu perioada alocata sustinerii tezelor semestriale.Acestea vor avea loc, de regula, la finalul semestrelor, dupa parcurgerea programei scolare cu cel putin trei saptamani inainte de finalul semestrului. Etapele nationale ale olimpiadelor scolare se organizeaza, in general, in perioada vacantei de primavara, potrivit unui calendar specific.Nu vor avea loc cursuri in zilele libere prevazute de lege si de contractul colectiv de munca aplicabil in invatamant (recent semnat).Unitatile de invatamant si inspectoratele scolare judetene vor marca prin manifestari specifice, conform planificarilor existente la nivelul fiecarei scoli, zilele de 5 octombrie (Ziua Internationala a Educatiei) si 5 iunie (Ziua invatatorului).In situatii deosebite, bine fundamentate, in functie de conditiile climaterice locale speciale si de specificul scolii, inspectoratele scolare judetene pot aproba, la cererea conducerii unitatilor de invatamant, modificari ale structurii anului scolar. Acestea se pot aproba numai in masura in care se asigura cele 167 de zile de cursuri prevazute in ordin, precum si a posibilitatii ca toti elevii sa participe, fara restrictii, la examenele si evaluarile nationale organizate in sistemul national de invatamant, mai informeaza Ministerul Educatiei.