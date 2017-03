Inspectia Judiciara face verificari prealabile privind declaratiile lui Lazar si Kovesi privind OUG 13, dupa o sesizare a lui Razvan Savaliuc de la Luju.ro

"Confirmam primirea sesizarii jurnalistului Razvan Savaliuc in legatura cu procurorul general, Augustin Lazar, si sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Lucrarea a fost inregistrata si urmeaza sa fie efectuate verificari prealabile pentru a se stabili daca sunt indicii cu privire la savarsirea vreunei abateri disciplinare", a declarat purtatorul de cuvantul al IJ, Alin Alexandru.Inspectia Judiciara a primit o sesizare de la jurnalistul Razvan Savaliuc de la site-ul Luju.ro, in care sunt prezentate toate declaratiile celor doi pe marginea OUG 13/2017 si in care se invoca obligatia de rezerva a magistratilor.