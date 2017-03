Adrian Mladinoiu, fostul aghiotant al lui Liviu Dragnea, mai primeste o functie: administrator in cadrul Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului

Guvernul a aprobat joi, printr-un memorandum, participarea lui Adrian Mladinoiu, secretar de stat in cadrul Secretariatului General al Guvernului, in calitate de membru al Consiliului de supraveghere si indrumare a activitatii Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului.Adrian Mladinoiu a fost aghiotantul, soferul si consilierul liderului PSD, Liviu Dragnea. La sfarsitul lunii ianuarie, a fost numit de premierul Sorin Grindeanu secretar de stat in cadrul Secretariatului General al Guvernului, potrivit unei decizii publicata in Monitorul Oficial.