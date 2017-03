CCR: Arestul la domiciliu trebuie sa beneficieze de aceleasi garantii ca si in cazul arestului preventiv, care poate fi reinnoit doar daca apar noi temeiuri

Curtea retine ca, spre deosebire de situatia arestului preventiv, care se poate dispune din nou fata de inculpatul care a mai fost anterior arestat preventiv in aceeasi cauza, in cursul urmaririi penale, al procedurii de camera preliminara sau al judecatii, numai daca au intervenit temeiuri noi care fac necesara privarea sa de libertate, in cazul arestului la domiciliu aceasta garantie nu este reglementata.CCR a admis o exceptie de neconstitutionalitate care viza dispozitiile articolului 220 alin. 1 din Codul de procedura penala, care permite luarea masurii arestului la domiciliu, in conditiile in care anterior inculpatul a fost arestat preventiv sau la domiciliu in aceeasi cauza, in lipsa unor temeiuri noi care fac necesara privarea sa de libertate.In motivarea deciziei, Curtea arata ca atat persoanele aflate in arest preventiv, cat si cele aflate in arest la domiciliu se afla intr-o forma de privare de libertate, iar cele doua masuri reprezinta o "interferenta majora in dreptul la libertatea individuala a persoanei"."Din aceasta perspectiva, Curtea a apreciat ca, din modul de reglementare a masurii arestului la domiciliu, aceasta reprezinta o afectare a drepturilor persoanei care, prin intensitate si modul de aplicare/de punere in executare, afecteaza libertatea persoanei, avand caracteristicile unei privari de libertate", se arata in motivare.In context, judecatorii apreciaza ca masura arestului la domiciliu trebuie sa fie insotita de ansamblul garantiilor recunoscute in cazul masurii privative de libertate a arestului preventiv."Astfel, Curtea apreciaza ca stabilirea naturii masurii preventive a arestului la domiciliu in sensul ca aceasta este o masura preventiva privativa de libertate determina faptul ca aceasta trebuie insotita de ansamblul garantiilor recunoscute in cazul masurii preventive privative de libertate a arestului preventiv. Aceasta concluzie se impune, avand in vedere, pe de-o parte, similitudinea celor doua masuri din perspectiva naturii si a substantei acestora, aspect stabilit atat de Curtea Constitutionala, cat si de Curtea Europeana a Drepturilor Omului, si, pe de alta parte, principiul ce rezulta din jurisprudenta Curtii Constitutionale, potrivit caruia norma constitutionala a art. 23 trebuie interpretata in sens larg, cu referire la toate masurile preventive privative de libertate", se precizeaza in motivare.