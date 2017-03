Iliescu implineste vineri 87 de ani

Parchetul Militar a anuntat vineri punerea in miscare a actiunii penale in dosarul Mineriadei pentru crime impotriva umanitatii impotriva lui Ion Iliescu, Virgil Magureanu, Petre Roman, Gelu Voican Voiculescu, Miron Cozma si Adrian Sarbu.Potrivit procurorilor, in perioada 11 - 15 iunie, inculpatii "au decis, organizat si coordonat un atac generalizat si sistematic, lansat impotriva unei populatii civile, respectiv impotriva manifestantilor din Piata Universitatii".Numele fostului presedinte apare si in dosarul Revolutiei, care, potrivit Parchetului General, este pe cale sa fie finalizat.Ion Iliescu s-a nascut la 3 martie 1930, in municipiul Oltenita, judetul Calarasi. In 1948, ca elev, s-a numarat printre fondatorii Uniunii Asociatiilor Elevilor din Romania (UAER). In 1956 a fondat Uniunea Asociatiilor Studentilor din Romania (UASR). A urmat Facultatea de Electrotehnica a Institutului Politehnic Bucuresti si Institutul Energetic de la Moscova.Din 1955 a fost inginer proiectant la Institutul de Studii si Proiectari Energetice din Bucuresti, iar din 1979 pana in 1984, cand a fost demis pe motive politice, a condus Consiliul National al Apelor. Director al Editurii Tehnice din Bucuresti (1984 - 22 dec. 1989). Ministru pentru problemele tineretului din Romania (1967 - 1971), dupa care, timp de sase luni, a fost secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Roman. A indeplinit functia de vicepresedinte al Consiliului Judetean Timis, in anii 1971 - 1974, si pe cea de presedinte al Consiliului Judetean Iasi, in anii 1974 - 1979.Dupa declansarea Revolutiei Romane, in seara zilei de 22 decembrie 1989, a fost chemat in fruntea noului organism de conducere a statului roman - Consiliul Frontului Salvarii Nationale (CFSN), organism al puterii provizorii de stat si, in acelasi timp, un comandament ad-hoc avand misiunea protejarii si consolidarii victoriei revolutiei. A dat citire la posturile de radio si televiziune nationale Comunicatul catre tara, la elaborarea caruia a participat.La sfarsitul lunii ianuarie 1990, s-a numarat printre fondatorii formatiunii politice Frontul Salvarii Nationale (FSN), din care s-au structurat, apoi, Partidul Democrat si Partidul Democratiei Sociale din Romania. A fost presedintele CPUN (Consiliul Provizoriu de Uniune Nationala) (9 feb. 1990 - 20 iun. 1990), organism cu autoritate de parlament provizoriu.A indeplinit functia de presedinte al Romaniei in perioadele: 20 mai 1990 - 29 nov. 1996 si 20 dec. 2000 - 20 dec. 2004.La 20 mai 1990, a fost ales presedinte al Romaniei, cu 85,07% din voturile valabil exprimate, fiind instalat oficial in functia de sef al statului la 20 iunie 1990. La alegerile prezidentiale din 27 septembrie 1992, Ion Iliescu a candidat din partea FDSN (Frontul Democrat al Salvarii Nationale) si a obtinut mandatul prezidential dupa al doilea tur de scrutin (11 octombrie 1992), cu 61,5% din voturi, fiind instalat oficial in functie, pentru un mandat de patru ani, la 30 octombrie 1992.La alegerile generale din noiembrie 1996, a candidat din partea PDSR (Partidul Democratiei Sociale din Romania), situandu-se, in al doilea tur de scrutin, in urma candidatului CDR (Conventia Democrata din Romania), Emil Constantinescu. A candidat, in paralel, pe listele pentru Senat si a devenit liderul grupului parlamentar al PDSR din Camera superioara a Parlamentului.Castigand alegerile prezidentiale si in 2000, cu 66,83% din voturi, a depus juramantul in fata Parlamentului la 20 decembrie 2000.Presedinte al PDSR (PSD), ales la Conferinta Extraordinara a PDSR din 17 ianuarie 1997, reales la Conferinta Nationala din 20 - 21 iunie 1997 si la cea din 9 - 10 octombrie 1999. In urma preluarii mandatului de presedinte al Romaniei (20 dec. 2000), a renuntat la functia de lider al PDSR. Ulterior, a condus PSD pana la Congresul din 21 aprilie 2005, cand conducerea formatiunii a fost preluata de Mircea Geoana.Pe 10 decembrie 2006 a fost ales cu unanimitate de voturi presedinte de onoare al PSD.Senator PDSR de Bucuresti (1996 - 2000), dar si in legislatura 2004 - 2008, ales pe listele Uniunii Nationale PSD+PUR. La alegerile parlamentare din 2008 a luat decizia sa nu mai candideze pentru un nou mandat de senator.Autor a numeroase studii, articole si comunicari aparute de-a lungul timpului in reviste de specialitate, unele dintre ele publicate in volumul 'Probleme globale - Creativitate' (1992, Ed. Tehnica).Printre volumele publicate de Ion Iliescu se numara: 'Revolutie si reforma', (doua editii, 1993 si 1994), 'Romania in Europa si in lume' (1994), 'Revolutia traita' (doua editii, 1995 si 1998), 'Momente de istorie' (volumul I, 1995, volumele II si III, 1996), 'Dialoguri romano-americane' (1996), 'Viata politica, intre violenta si dialog' (1998), 'Incotro - societatea romaneasca?' (1999), 'Renasterea sperantei' (2001), 'Revolutia Romana' (2001), 'Integrare si globalizare, viziunea romaneasca' (2002), 'Romania si lumea la confluenta secolelor XX si XXI' (2009), 'Dupa 20 de ani - 1989 an de cotitura in istoria nationala si in viata internationala' (2010), 'Fragmente de viata si de istorie traita' (2011).Este membru al Academiei Oamenilor de Stiinta si Doctor Honoris Causa al mai multor universitati din tara si din strainatate.Ion Iliescu este casatorit din 1951, sotia sa Nina Iliescu fiind de profesie inginer, cercetator stiintific in domeniul coroziunii metalelor.