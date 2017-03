 Brasov: Doi turisti italieni rataciti pe muntele Tampa au fost salvati de jandarmi

Potrivit acestuia, un apel la numarul unic de urgenta 112 a fost facut in jurul orei 18,51, iar la 19.10 o echipa formata din trei jandarmi montani, un ofiter si doi subofiteri, a plecat in cautarea ratacitilor. Cele doua persoane, care nu vorbesc limba romana si nu cunosteau traseul, au fost gasite si, impreuna cu jandarmii, au urcat pe varful Tampa, de unde au fost coborate in jurul orei 20.30 cu o masina Salvamont in cartierul Racadau din Brasov.''Turistii erau panicati si inghetati de frig, fiind imbracati lejer datorita temperaturilor mai ridicate inregistrate joi, la Brasov. Ei au fost surprinsi de intuneric si au ratacit traseul'', a mai spus purtatorul de cuvant al IJJ Brasov.Muntele Tampa se afla in mijlocul municipiului Brasov, iar turistii care ajung in zona obisnuiesc sa urce pe traseele marcate ale muntelui pentru a admira panorama orasului si a face fotografii