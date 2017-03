Constanta: Politistii au tras cu arma pentru a opri o masina inmatriculata in Spania. Autoturismul a fost blocat pe autostrada

Potrivit politistilor, joi, in jurul orei 17.45, oamenii legii au vrut sa opreasca pe DN 22C, in zona Medgidia, un autoturism inmatriculat in Spania.Soferul masinii a ignorat semnalul politistilor, iar acestia au pornit in urmarirea autoturismului.Politistii au fost nevoiti sa foloseasca armanentul din dotare, iar in cele din urma, masina a fost blocata pe autostrada A2, la kilometrul 212.In masina se aflau trei persoane care au fost duse la sediul Serviciului Rutier Constanta pentru a fi audiate.