Romanii, ultimii din UE la sport si miscare. TOP Eurostat

Romanii au ramas in urma la miscare

Doar 7,5% dintre romanii cu varste de cel putin 18 ani fac sport si miscare sau merg pe bicicleta cel putin doua ore si jumatate pe sapatamana, ca activitate de petrecere a timpului liber, conform datelor Eurostat de la nivelul anului 2014.sunt pe penultimul loc in UE, cu un procet de 9%. Ceilalti vecini din UE,, stau mult mai bine ca noi: aproape 30% dintre adulti fac miscare cel putin 2 ore si jumatate pe saptamana.Mediaeste de 30%. Varfurile la aceste activitati de sanatate si aspect fizic sunt(54,1%),(53,4%)(53,1%),(49,8%) si(47,3%).Din top lipsesc insa Belgia si Olanda, pentru care Eurostat nu a avut date disponibile.Doua ore si jumatate de miscare pe saptamana, ca activitate fizica in timpul liber, reprezinta nivelul minim recomandat de Organizatia Mondiala a Sanatatii pentru o viata sanatoasa, in randul persoanelor de cel putin 18 ani.