Guvernele roman si sarb vor sa construiasca autostrada Timisoara - Pančevo pana in anul 2025

Romania si Serbia vor colabora pentru sustinerea diplomatica si financiara a proiectelor de investitii legate de transport la frontiera comuna dintre Romania si Republica Serbia, in special pentru constructia autostrazii Timisoara - Varset - Pančevo pana in 2025, potrivit rezultatelor studiilor de fezabilitate.Executivul informeaza ca includerea unei noi autostrazi este o prioritate in master planurile de transport ale celor doua state.Tronsonul dintre Pancevo si Varset este recunoscut in lista unica de proiecte pregatite a Serbiei, iar executia lucrarilor pentru sectorul de drum Timisoara - Moravita este cuprinsa in Strategia de implementare a Master Planului General de Transport al Romaniei pe lista lunga a proiectelor din sectorul rutier, in prima perioada de finantare 2014-2020, cu suma de 29,5 milioane euro fara TVA."Asigurarea unei infrastructuri care sa sustina fluxul tot mai mare de persoane si de bunuri intre Romania si Serbia este o necesitate, in conditiile in care reteaua de transport actuala este insuficient dezvoltata pentru nevoile curente ale zonei de frontiera. Noul drum de mare viteza va contribui la conectarea coridorului rutier cu modurile de cale ferata care tranziteaza Romania si cu modul fluvial care trece prin Ungaria, Serbia si Romania, reprezentat de Dunare", se arata intr-un comunicat de presa al Guvernului.Constructia autostrazii Timisoara-Pančevo vizeaza si cresterea incluziunii sociale si calitatii vietii in regiunea transfrontaliera, precum si dezvoltarea unitara a infrastructurii de transport capabila sa suporte traficul rutier de persoane si de marfa in punctele de trecere frontiera, prin intermediul realizarii de noi conexiuni de transport, precizeaza sursa citata.