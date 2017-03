CNAS: Noua procedura de prescriere a medicamentelor scumpe este extrem de simpla

Potrivit sursei citate, in scurt timp, transmiterea se va face online catre Platforma Informatica a Asigurarilor de Sanatate (PIAS), urmand ca reteta sa fie prescrisa dupa primirea unei confirmari de la sistemul informatic mentionat.In acelasi comunicat se precizeaza ca, in pregatirea renuntarii la avizele comisiilor de experti, CNAS a organizat o videoconferinta cu casele de asigurari de sanatate, carora li s-a solicitat sa organizeze intalniri cu medicii prescriptori si cu reprezentantii farmaciilor, pentru explicarea noii proceduri de prescriere a medicamentelor scumpe.Totodata, orice medic prescriptor sau farmacie care are neclaritati referitoare la actuala procedura se poate adresa pentru lamuriri casei de asigurari de sanatate cu care se afla in contract."In aceste conditii, CNAS este surprinsa sa constate ca, desi de-a lungul anilor au fost numeroase solicitari de renuntare la avizarea tratamentelor scumpe prin comisiile de experti si de eliminare a timpului de asteptare intre diagnostic si inceperea efectiva a tratamentului, acum, cand acest deziderat a fost indeplinit, se exprima public regrete fata de mecanismul birocratic desfiintat, in unele cazuri chiar de aceleasi persoane care l-au criticat vehement drept greoi si ineficient", mai sustin reprezentantii CNAS.Precizarile au fost date in urma unor afirmatii facute in spatiul public, conform carora baza legala a trecerii de la prescrierea medicamentelor scumpe pe baza avizelor comisiilor de experti ale CNAS/caselor de asigurari de sanatate la prescrierea directa, cu respectarea protocoalelor terapeutice, ar fi neclara.