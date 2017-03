Desen original cu Liviu Dragnea si colegii sai din trupa rock din facultate. "Sobo" si "Melc", fostii colegi ai liderului PSD in formatia rock Ego, sunt actionari majoritari la Tel Drum

Desenul publicat de ziarul Adevarul a fost conceput pentru membrii formatiei rock Ego. In stanga si in dreapta apar Liviu Dobrescu (Sobo) si Mugurel Gheorghias (Melcu). In centru apare Liviu Dragnea (caruia colegii de facultate ii spuneau Livache).

In facultate, Liviu Dragnea era tobosarul formatiei Ego. Fostii sai colegi de trupa - Lucian Liviu Dobrescu (Sobo) si Mugurel Gheorghias (Melc) - pe care liderul PSD a negat initial ca ii cunoaste, au ajuns dupa 20 de ani actionari majoritari ai societatii Tel Drum.Ziarul Adevarul aminteste ca a dezvaluit legatura dintre Liviu Dragnea si Tel Drum in anul 2011.Consiliul Judetean Teleorman, condus de Liviu Dragnea, a ajuns atunci in centrul unui scandal cu fonduri europene, dupa ce Comisia Europeana a acuzat institutia condusa de Dragnea ca ar fi aranjat licitatiile cu bani europeni, cu dedicatie pentru firma Tel Drum. Tel Drum era deja in 2011 un nume cunoscut in Teleorman si asociat cu numele lui Liviu Dragnea, dupa ce, sub semnatura acestuia, societatea fusese privatizata in 2000 si cumparata de colegul de liceu al lui Dragnea, Marian Fiscuci.In momentul izbucnirii scandalului cu fonduri europene din 2011, Tel Drum nu ii mai apartinea fostului coleg de liceu al lui Dragnea, Marian Fiscuci. Era detinuta de Lucian Liviu Dobrescu si Mugurel Giorghias, fostii colegi de facultate si de trupa rock ai liderului PSD. Dragnea sustinea atunci ca nu are nicio legatura cu Tel Drum si ca nu ii cunoaste pe cei doi actionari majoritari."Il stiu pe Marian Fiscuci, care a detinut Tel Drum, pentru ca este tot din Teleorman. Nu-i stiu pe actionarii de acum. Sa stiti ca foarte multe alte firme au contracte cu Consiliul Judetean Teleorman, nu doar Tel Drum. Legenda aceasta legata de mine si de Tel Drum a aparut in 2004, in perioada electorala. Toate institutiile au verificat: nu sunt actionar si nu am legatura cu aceasta firma", declara Liviu Dragnea in anul 2011.Un cadru didactic de la Politehnica Bucuresti a confirmat, pentru ziarul Adevarul, ca Dobrescu si Gheorghias au fost colegi de grupa la Facultatea de Transporturi - sectia Autovehicule Rutiere a Institutului Politehnic Bucuresti, intre 1982 si 1987, iar Dragnea a urmat aceleasi cursuri, dar in generatia cu un an mai mare.Mugurel Gheorghias a recunoscut, in anul 2011, relatia speciala din timpul facultatii cu Liviu Dragnea: "Da, am fost colegi la Facultatea de Transporturi, am cantat cu el intr-o trupa. Ce-i rau in asta? Nu aveam prea multe optiuni pentru a ne distra. Nu pot spune ca am tinut legatura cu el. Acum il stiu asa, na, cum il stiu si pe presedintele Basescu, de la televizor", spunea atunci Mugurel Gheorghias, om de afaceri din Buzau.Celalalt actionar al Tel Drum, Liviu Dobrescu, nu a negat nici el, in 2011, relatia din timpul facultatii cu Liviu Dragnea: "Asa, si?! Daca as fi fost (coleg - n.red.), care ar fi problema?!"