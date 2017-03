Ana Birchall: Romania nu poate sustine o Uniune Europeana cu cercuri concentrice si viteze multiple, ce risca accentuarea clivajelor economice si sociale intre statele membre

"Romania nu poate sustine o Uniune Europeana cu cercuri concentrice si viteze multiple care comporta riscul accentuarii clivajelor de natura economica si sociala intre statele membre, inclusiv intre Zona Euro si zona non-Euro, intre statele din nord si cele din sud, precum si intre cele din estul si vestul Europei. Suntem de acord cu necesitatea reformei institutiilor europene, insa aceasta nu se poate face sacrificand unitatea europeana. Solutia depasirii crizelor Uniunii Europene sta in aprofundarea integrarii intre toti cei 27 de membri ai Uniunii, fara deosebire si tinand cont de necesitatea sporirii increderii cetatenilor in proiectul european. Orice proiect politic este durabil numai daca se bucura de sprijinul cetatenilor", a declarat ministrul delegat Ana Birchall cu privire la propunerile Comisiei Europene.Potrivit comunicatului de presa, Ana Birchall a luat nota de prezentarea facuta la 1 martie de Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, la Bruxelles, in plenul Parlamentului European, pe tema Cartii Albe privind viitorul Uniunii Europene."Uniunea Europeana ramane un proiect indispensabil pentru noi toti. Consideram ca trebuie sa se acorde in continuare o atentie speciala consolidarii rolului UE ca actor global. Raman esentiale obiectivele de consolidare a relatiilor cu partenerii externi, din vecinatatea imediata si cu cei globali, a rolului UE de partener comercial relevant, si implicit a cresterii competitivitatii economiei europene", a adaugat Birchall.In ceea ce priveste cele cinci scenarii propuse in Cartea Alba, ministrul Birchall considera ca acestea nu sunt exhaustive. Pe parcursul dezbaterii la nivel european, alte idei si scenarii pot prinde contur, inclusiv la initiativa Romaniei."Romania va participa, in continuare, activ la acest proces si sustinem necesitatea unui proiect politic european consolidat, bazat pe unitate si respectul pentru principiile si valorile sale fundamentale. Tara noastra doreste ca Uniunea sa isi pastreze si pe viitor caracterul incluziv, inscris in tratate, in urmarirea obiectivului global de crestere a competitivitatii si a convergentei la nivelul UE", a mai precizat ministrul.