Declaratie ilara a ministrului agriculturii despre subventii: Pentru mine ziua de 31 martie este exacta, sarcina de asemenea. Sper ca la 31 martie sa avem numai situatii neclare

Ministrul Agriculturii Petre Daea a prezentat la inceputul seditei de Guvern situatia subventiilor in agriculturii, insa felul sau grav si tantos de a vorbi a starnit amuzamentul celor prezenti in sala. In plus, mesajul transmis a fost confuz. "Pentru mine ziua de 31 martie e exacta, sarcina de asemenea. Sper ca in 31 martie sa avem numai situatii neclare privind legatura intre sistemul de aplicare si situatiile concrete pentru fermierii din Romania", a spus Daea. Premierul Sorin Grindeanu a intrevenit spunand "adica lucruri foarte putine". Daea a confirmat: "da, lucruri foarte putine".Premierul a mai spus ca nu se indoieste ca "pe finalul acestei luni, 31 martie, partea covarsitoare a subventiilor care trebuie date catre agricultori vor fi platite".Ministrul Agriculturii anuntase anterior ca subventiile agricole au inceput sa fie acordate incepand cu 23 februarie. "La aceasta data s-au procesat acte pentru 481.814 fermieri, ceea ce reprezinta 71%, cu o suma totala de 48.138.374 euro", a spus Daea.