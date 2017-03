Ministerul Muncii anunta ca bugetul pentru biletele de tratament balnear acordate pensionarilor în 2017 a crescut cu aproximativ 10%

"Actuala propunere de hotarare de Guvern reglementeaza regulile de stabilire a numarului biletelor de tratament balnear in anul 2017, acordate prin sistemul organizat si administrat de Casa Nationala de Pensii Publice, precum si modul de acordare, distribuire si de decontare a acestora. Bugetul pentru acest an, fata de anul trecut, a crescut cu aproximativ 10% si prin asta incercam sa ne manifestam implicarea si grija fata de cei care au realmente nevoie in pregatirea sanatatii lor de aceste tratamente balneare", a declarat Adrian Dobre.