Romania Libera: 10 ofiteri candideaza pentru functia de prim-adjunct al directorului SRI / Printre ei, generalii Adrian Ciocirlan si Dan Capsuna

Potrivit Biroului de Presa al SRI, conditiile cerute viitorului prim-adjunct sunt destul de generale: sa aiba varsta intre 40 si 50 de ani, sa stie limba engleza, sa provina din zona activitatilor informativ - operative si sa fi participat la actiuni de cooperare cu aliatii din NATO, mai ales cu cei din SUA.Decizia privind viitorul prim-adjunct va fi luata de directorul SRI, Eduard Hellvig, pana la data de 25 martie 2017, urmand ca acesta sa fie in functie in 28 martie, cand are loc bilantul SRI.Functia de prim-adjunct al directorului SRI este vacanta din ianuarie 2017, cand generalul Florian Coldea a fost suspendat din functia de prim-adjunct, in urma dezvaluirilor facute de fostul deputat Sebastian Ghita, care a afirmat ca si-a petrecut vacantele in strainatate impreuna cu familia Coldea.