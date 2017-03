Ancheta pentru ucidere din culpa dupa ce doi pacienti au murit la Spitalul Filantropia din Craiova in urma unor transfuzii

Anchetatorii au solicitat, pe langa necropsia celor doi pacienti morti, expertize medico-legale suplimentare. "In prezenta cauza penala s-a dispus efectuarea unei expertize medico-legale serologice de catre Institutul National de Hematologie Bucuresti", se precizeaza in comunicatul Parchetului Judecatoriei Craiova.Doisprezece pacienti internati la Spitalul Municipal "Filantropia" din Craiova au primit transfuzii de sange vineri, iar la sase dintre acestia au aparut reactii adverse, doi murind dupa cateva ore de la administrare, declara, luni, pentru News.ro purtatorul de cuvant al Directiei de Sanatate Publica (DSP) Dolj, Stefan Popescu.La cateva ore dupa administrarea transfuziei, vineri, in jurul orei 23.00, o femeie, in varsta de 81 ani, cu patologie cardiaca, a decedat, iar in noaptea de vineri spre sambata, la ora 2.00, a murit si cel de-al doilea pacient, in varsta de 67 ani, preot in localitatea mehedinteana Vanju Mare.Marti, spitalul Municipal "Filantropia¬ din Craiova a fost amendat cu 25.000 de lei, un medic si trei asistenti fiind de asemenea sanctionati, in urma controlului facut de catre inspectorii Directiei de Sanatate Publica Dolj. Potrivit DSP, nu a fost respectat intervalul orar in care se fac transfuziile, acestea facandu-se fara medicul curant, iar mai multe fise ale pacientilor nu au fost completate corespunzator."In ceea ce priveste aceste proceduri care sunt conforme cu legislatia in vigoare, s-a gasit o serie de nerespectari ale acestora. In primul rand, nu s-a respectat indicatia Comisiei de Hemovigilenta a spitalului ca transfuziile sangvine sa se faca in intervalul orar 8.00-13.00, sub supravegherea medicului curant, ci s-au facut dupa-amiaza, cand nu mai era medicul curant, ci un medic de garda care avea in supraveghere mai multe sectii", spunea Stefan Popescu, purtatorul de cuvant al Directiei de Sanatate Publica Dolj.El a mai precizat ca unele fise ale pacientilor erau incomplete: "De asemenea, s-a gasit ca in unele fise erau rubrici necompletate sau incomplete, de exemplu acceptul pacientului pentru a primi transfuzia. Totodata, nu era trecuta ora la care s-a inceput transfuzia si nici ora la care ea s-a terminat, nu erau trecute date despre starea politransfuzabila a pacientului, adica daca acesta a mai primit anterior transfuzii sangvine. In aceasta situatie, colegii mei, conform legii, au dat mai multe amenzi. E vorba despre 25.000 lei pentru unitatea sanitara si cate 1.000 lei pentru medicul de garda, asistentul medical de la Unitatea de Transfuzii Sangvine a spitalului si celor doua asistente din sectie."Potrivit unor surse apropiate anchetei, in documentele medicale transmise politistilor de la Sectia 1 din Craiova se arata ca atat femeia in varsta de 81 de ani cat si barbatul de 67 de ani au decedat in urma unui infarct miocardic si a insuficientei respiratorii. De asemenea, in cazul pacientului in varsta de 67 ani, in raportul Institutului de Medicina Legala, la cauza probabila a decesului este consemnata si boala de care suferea barbatul, leucemia.