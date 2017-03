Vlad Voiculescu despre respingerea ordonantei privind depolitizarea managementului din spitale: Mi-e rusine de Senatul tarii mele

"Aceasta ordonanta este doar un inceput de reforma, un inceput din reforma care este atat de necesara in sistemul sanitar. Aceasta ordonanta nu rezolva problemele pe fond, dar rezolva cateva lucruri punctuale care sunt absolut necesare si asupra carora nu cred ca exista niciun fel de indoiala", a afirmat Vlad Voiculescu.El a subliniat ca "nu exista niciun motiv pentru care sa permitem politizarea managementului spitalelor in continuare": "De aceea aceasta ordonanta prevede faptul ca, atunci cand o persoana este cu o functie de conducere in partid politic, nu poate fi manager de spital. Aceasta OUG combate nepotismul, nepotismul care este un flagel in sistemul sanitar romanesc."Vlad Voiculescu a adaugat ca ii este rusine de Senatul tarii sale, care a respins Legea de aprobare a ordonantei: "As vrea sa ma refer la raportul comun al comisiilor din Senat. As vrea sa dau citire celor patru argumente care au fost aduse de Comisia de sanatate din Senat si m-as bucura foarte tare daca am putea sa le discutam sau cineva din Comisie sa le dea citire. Mie mi-e rusine. Mi-e rusine ca Senatul tarii mele a putut sa dea aceste motive pentru respingere."Fostul ministru a citit argumentele comisiilor de specialitate din Senat, care au dat un raport de respingere: "Deci, motivele respingerii date de Comisia de sanatate din Senat: nu s-a realizat niciun fel de consultare cu factorii direct implicati; nu criteriul financiar al unei indemnizatii constituie motivul pentru care comisiile nu functioneaza in prezent; niciun expert in domeniile medicina si farmacie nu poate face parte din comisiile de specialitate datorita conflictului de interese, extrem de restrictiv reglementat; in situatia adoptarii acestei OUG, universitatile de medicina vor fi obligate sa-si reevalueze implicarea in modul de utilizare a echipamentelor (...). Daca aceste patru motive sunt necesare si suficiente pentru Senatul Romaniei sa respinga OUG cu nota de fundamentare de 26 de pagini care reglementeaza lucruri absolut de bun simt, atunci eu nu stiu ce sa cred despre cum functioneaza acest Parlament."Vlad Voiculescu si-a exprimat speranta, in fata celor prezenti la dezbaterea din Comisia de sanatate, ca deputatii isi vor face treaba "cu bun simt" si "cu constiinta" pentru sistemul sanitar: "Sper ca o sa va faceti treaba cu bun simt si cu constiinta pentru ceea ce ii trebuie sistemului sanitar din aceasta tara."Senatul a respins Legea de aprobare a OUG 79 pe data de 16 ianuarie. La Camera Deputatilor, Guvernul a atasat un punct de vedere negativ, cerand la randul sau ca Ordonanta de Urgenta emisa de Guvernul Ciolos sa fie respinsa.Ministerul pentru Relatia cu Parlamentul nu motiveaza aceasta solicitare, notand scurt ca "se sustine respingerea OUG 79/2016".In favoarea acestei OUG s-au pronuntat mai multe sindicate din sanatate. Dupa decizia Senatului, sindicatul medicilor "Promedica" a solicitat Camerei Deputatilor o analiza atenta, transparenta, dialog real si adoptarea unei forme care sa conduca la o eficientizare si o modernizare reale ale sistemului medical romanesc.Ordonanta de Urgenta privind managementul spitalelor a fost adoptata in noiembrie 2016 de Guvernul Ciolos.Vlad Voiculescu, ministrul Sanatatii la acea vreme, spunea ca aceasta prevede doua lucruri importante: deschiderea functiilor de manager in spitale pentru toti cei care au competente in acest sens si interdictia ca managerii de spitale sa detina functii de conducere in partide politice. "Nu dorim spitale conduse in functie de interese politice - am avut asta in destule cazuri in ultimii 25 de ani in toata tara si, dupa cum stim, sefii partidelor politice, in general, se trateaza la spitalele din strainatate chiar pentru afectiuni mai putin complexe", a aratat ministrul Sanatatii.De asemenea, au fost extinse si incompatibilitatile pentru manager si ceilalti membri ai comitetului director - director medical, director financiar-contabil si, in spitalele cu peste 400 de paturi, directorul de ingrijiri. Astfel, aceste functii devin incompatibile cu cele de conducere, administrare si control in partide politice sau societati comerciale.Prin aceasta Ordonanta de Urgenta era extins si conflictul de interese pentru persoanele din conducerea spitalelor si cu: "detinerea de catre sotul/sotia, rudele ori afinii pana la gradul al IV-lea, inclusiv ai managerului, a functiei de membru in comitetul director, sef de sectie, laborator sau serviciu medical sau a unei alte functii de conducere, inclusiv de natura administrativa, in cadrul spitalului la care persoana in cauza exercita functia de manager; alte situatii in care managerul, sotul/sotia, rudele ori afinii managerului pana la gradul al IV-lea inclusiv au un interes de natura patrimoniala care ar putea influenta indeplinirea cu obiectivitate a functiei de manager".In plus, un manager sau membrii comitetului director urmau sa nu aiba voie sa primeasca finantare pentru activitatile didactice sau de cercetare stiintifica din partea furnizorilor de bunuri si servicii ai spitalului. O eventuala finantare ar putea afecta exercitarea functiei de manager in conditii de impartialitate, existand riscul avantajarii sub diverse forme a respectivilor furnizori in relatia cu spitalul, se men'ioneaza in actul normativ.Pentru sefii de sectii urmau sa fie organizate concursuri, fostul ministru al Sanatatii motivand ca aceasta reprezinta metoda cea mai obiectiva si transparenta pentru desemnarea celei mai potrivite persoane pentru ocuparea acestor functii. De asemenea, managerul va avea un program fix, in care nu isi poate parasi postul. Astfel, programul managerului se desfasoara intre orele 8.00 si 16.00, iar "orice activitate medicala, didactica, de cercetare stiintifica si de creatie literar-artistica poate fi exercitata doar in afara acestui interval".