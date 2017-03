Judecatoarea Camelia Bogdan a cerut Parchetului instantei supreme sa redeschida o ancheta impotriva presedintelui CSM, Mariana Ghena

Camelia Bogdan a solicitat, miercuri, procurorului general, procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie si presedintelui Agentiei Nationale de Integritate sa ii confirme redeschiderea dosarului in care presedintele CSM Mariana Ghena, era acuzata ca a obtinut ilegal o locuinta sociala in orasul Galati.Judecatoarea a sustinut ca solutia de neincepere a urmaririi penale, data in 26 martie 2009 de procurorul Marius Iacob, este nemotivata in parte, fiind omisa analiza faptelor din care ar rezulta ca Mariana Ghena a dobandit o locuinta sociala, desi avea deja un apartament proprietate personala.Camelia Bogdan mai spune ca actualul presedinte al CSM a renuntat, dupa sase ani de folosinta ilegala a locuintei sociale, la contractul de inchirirere si a predat locuinta Consiliului Local Galati, pe fondul anchetelor judiciare si jurnalistice.Potrivit Cameliei Bogdan, locuinta respectiva a fost folosita si drept cabinet de avocat de catre sotul Marianei Ghena, adresa figurand la vremea respectiva in tabloul avocatilor definitivi.Judecatoarea mai sustine, in solicitarea adresata procurorului general, procurorului-sef al DNA si presedintelui ANI ca, la incheierea si prelungirea contractului de inchiriere, Mariana Ghena a dat declaratii notariale trunchiate, neconforme cu legea.Sectia pentru judecatori in materie disciplinara a CSM a decis, pe 8 februarie, excluderea din magistratura a Cameliei Bogdan, pentru incalcarea articolul 99 litera b) din Legea privind statutul judecatorilor si procurorilor, respectiv pentru "incalcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilitati si interdictii privind judecatorii si procurorii".Decizia a fost luata pentru ca, in timp ce judeca dosarul ICA, in care l-a condamnat la 10 ani de inchisoare pe omul de afaceri Dan Voiculescu, Camelia Bogdan ar fi fost platita pentru participarea la un seminar organizat de Ministerul Agriculturii, in conditiile in care institutia era parte civila in dosarul ICAJudecatoarea Camelia Bogdan a anuntat ca va contesta decizia la Completul de cinci judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitie.Ea a declarat, pentru News.ro, ca i s-a facut o mare nedreptate, iar sanctiunea este vadit disproportionata in raport cu aspectele care au fost verificate de Inspectia Judiciara.Camelia Bogdan a spus ca va solicita in instanta si daune pentru perioada in care este exclusa din magistratura, pentru ca trebuie sa recupereze salariul pe care nu il va mai incasa dupa aceasta decizie.In ceea ce priveste acuzatia de incompatibilitate, Camelia Bogdan a aratat ca a predat in cadrul unui seminar in care nu a fost selectata de Ministerul Agriculturii, ci de o societate care se ocupa de selectia pentru organizarea de cursuri destinate functionarilor din institutii aflate in subordinea acestui minister, iar remuneratia primita a fost pentru prestatia ei ca lector, in niciun caz nefiind vorba de o suma de bani de la vreo parte din dosarul privind privatizarea frauduloasa a Institutului de Cercetari Alimentare.Camelia Bogdan a mai spus ca, anterior participarii sale la acel program, a solicitat Agentiei Nationale de Integritate verificarea vreunei posibile incompatibilitati intre calitatea ei de magistrat si cea de lector, ANI comunicandu-i ca predarea in cadrul acelui seminar "nu este de natura sa genereze situatie de incompatibilitate".Camelia Bogdan a mai aratat ca cercetarea ei de catre Inspectia Judiciara pentru incompatibilitate a inceput la doi ani dupa ce fapta s-a prescris.