Directori si sefi de sectii din 4 spitale, acuzati de ANI de incompatibilitate si conflict de interese administrativ

, actual manager si fost director economic al Spitalului de Psihiatrie "Dr. Gheorghe Preda" din Sibiu.Conflict de interese administrativIn perioada 03 octombrie 2011 - 08 aprilie 2013, Spitalul de Psihiatrie "Dr.Gheorghe Preda" Sibiu a incheiat cinci contracte de prestari de servicii cu S.C. Sfera Con S.R.L., al carei administrator si asociat este afin de gradul al IV-lea cu persoana evaluata."Persoana evaluata a incalcat dispozitiile art. 178, alin. (2), coroborat cu art. 181, alin. (9) din Legea nr. 95/2006", arata ANI., seful Sectiei Obstretica-Ginecologie in cadrul Spitalului Municipal Gheorgheni, judetul HarghitaIncompatibilitateS-a aflat in stare de incompatibilitate in perioada 18 decembrie 2014 ¬ 25 ianuarie 2016, intrucat a detinut simultan functia de sef sectie la Sectia Obstetrica-Ginecologie a Spitalului Municipal Gheorgheni si functia de administrator in cadrul S.C. Centru Medical Multi Promptmed S.R.L., incalcand astfel dispozitiile art. 178, alin. (1), lit. c) din Legea nr.95/2006 si art. 181, alin. (1) si alin. (9) din acelasi act normativ., manager in cadrul Spitalului Orasenesc "Sf. Dimitrie" Tirgu Neamt, judetul NeamtIncompatibilitateS-a aflat in stare de incompatibilitate in perioada 08 aprilie 2013 ¬ 09 aprilie 2016, intrucat, a detinut simultan functia de manager in cadrul Spitalului Orasenesc "Sf. Dimitrie" Tirgu Neamt, judetul Neamt si calitatea de titular intreprindere individuala al "Apostoae Florin-Ionut Intreprindere Individuala", incalcand astfel dispozitiile art. 178, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 95/2006 cu modificarile si completarile ulterioare., seful Sectie Cardiologie din cadrul Spitalului Municipal Odorheiu Secuiesc, judetul HarghitaIncompatibilitateS-a aflat in stare de incompatibilitate in perioada 02 mai 2006 - 12 ianuarie 2017, intrucat a detinut simultan functia de sef Sectie Cardiologie in cadrul Spitalului Municipal Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita si pe cea de administrator in cadrul S.C. Cardio S.R.L., incalcand astfel dispozitiile art. 185, alin. (15) si art. 178, alin. (1), lit. c) si g) din Legea nr. 95/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Persoanele evaluate au fost informate despre declansarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum si drepturile de care beneficiaza - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat si de a prezenta date sau informatii pe care le considera necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, in exercitarea dreptului la aparare, precizeaza ANI.- art. 178, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 95/2006, potrivit caruia "Functia de manager persoana fizica este incompatibila cu: [¬] exercitarea oricarei activitati sau oricarei alte functii de manager, inclusiv cele neremunerate";- art. 178, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 95/2006, potrivit caruia "Functia de manager persoana fizica este incompatibila cu: c) exercitarea oricarei activitati sau oricarei altei functii de manager, inclusiv cele neremunerate";- art. 178, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 95/2006, potrivit caruia " Functia de manager persoana fizica este incompatibila cu: g) exercitarea functiei de membru in organele de conducere, administrare si control in societatile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare";- art. 178, alin. (2) din Legea nr. 95/2006, potrivit caruia "Constituie conflict de interese detinerea de catre manager persoana fizica, manager persoana juridica ori reprezentant al persoanei juridice de parti sociale, actiuni sau interese la societati reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ori organizatii nonguvernamentale care stabilesc relatii comerciale cu spitalul la care persoana in cauza exercita sau intentioneaza sa exercite functia de manager. Dispozitia de mai sus se aplica si in cazurile in care astfel de parti sociale, actiuni sau interese sunt detinute de catre rudele ori afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei in cauza";- art. 181, alin. (1) din Legea nr. 95/2006, potrivit caruia " In cadrul spitalelor publice se organizeaza si functioneaza un comitet director, format din managerul spitalului, directorul medical, directorul financiar-contabil, iar pentru spitalele cu peste 400 de paturi un director de ingrijiri";- art. 181, alin. (9) din Legea nr. 95/2006, potrivit caruia " Dispozitiile art. 178 alin. (1) lit. b) - d) referitoare la incompatibilitati si ale art. 178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese se aplica si persoanelor care ocupa functii specifice comitetului director";- art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006, potrivit caruia "Dispozitiile art. 178 alin. (1) lit. b), c) si d) referitoare la incompatibilitati si ale art. 178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese, sub sanctiunea rezilierii contractului de administrare, se aplica si sefilor de sectie, de laborator si de serviciu medical din spitalele publice".ANI aminteste ca "Persoana [...] fata de care s-a constatat existenta conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decazuta din dreptul de a mai exercita o functie sau o demnitate publica [...] pe o perioada de 3 ani de la data eliberarii, destituirii din functia ori demnitatea publica respectiva sau a incetarii de drept a mandatului. Daca persoana a ocupat o functie eligibila, nu mai poate ocupa aceeasi functie pe o perioada de 3 ani de la incetarea mandatului".