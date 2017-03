webPR ​Telemedicina in epilepsie, proiect premiat la TEDx Cluj 2017

Este vorba o retea de aparate videoEEG performante, oferite in comodat unor medici neurologi adulti si pediatri din mai multe orase din tara si conectate la un server central, care ofera acces la diagnosticul si tratamentul cat mai personalizat persoanelor cu epilepsie, inclusiv celor din zone indepartate de (marile) centre medicale din Romania. In acest moment, in Romania exista 4 astfel de aparate, in tot atatea Centre de Epilepsie si Monitorizare EEG in: Cluj-Napoca, Oradea, Sibiu, Suceava.

Prin reteaua de Telemedicina in Epilepsie, pacientii beneficiaza de dosare medicale cu istoricul și analize EEG complexe și repetate. Datele sunt stocate in serverul central, la care au acces și alti medici neurologi, nu doar din tara, ci din intreaga lume care pot sa isi ofere expertiza in interpretarea datelor. Telemedicina nu inlocuieste actul medical, ci optimizeaza timpul pacientului, al familiei sale si pe cel al medicilor implicati in lupta impotriva epilepsiei.

”Ne dorim pana la urma sa schimbam calitatea vietii pacientilor cu epilepsie, ne dorim ca aceste persoane sa aiba acces la un diagnostic precis al formei de epilepsie de care sufera, la cel mai potrivit tratament si dozele corespunzatoare de medicatie, cat mai aproape de locul in care traiesc. Dorim ca ele si familiile lor sa nu mai fie nevoite sa lupte impotriva stigmei sociale, a discriminarilor de orice fel, sau sa ascunda afectiunea de care sufera. Le dorim o viata normala”, spune medicul neurolog Bogdan Florea.

Ce este TEDxCluj Award?

Premiul, acordat de TEDxCluj in parteneriat Parcul Stiintific si Tehnologic TETAPOLIS si cu EMERSON, reprezinta o recunoastere a eforturilor depuse de catre antreprenori locali in domeniul cercetarii si inovarii. Isi propune sa ii scoata in fata pe cei care inoveaza in Transilvania, pe domeniile lor de activitate, ”pentru ca ideile bune merita sa fie recunoscute”. Premiul se ofera unei idei care schimba lumea in care traim prin cercetare si inovare, unui inovator sau unei echipe.

Pentru cine a fost creat acest premiu? ”Pentru cei carora nu le este frica de idei noi, pentru cei care adopta natural schimbarea, pentru cei putini, care vad intrebarile gresite, nu raspunsurile gresite, pentru cei care pot privi din mai multe unghiuri de vedere fara sa-si piarda viziunea”. In 2016, castigatorul TEDxCluj Award a fost echipa care a creat Husa ArKase.

Evolutia proiectului Telemedicina in Epilepsie

Proiectul Telemedicina in Epilepsie in Romania a luat nastere in 2013, la initiativa unor medici si a membrilor cluburilor Lions din Cluj-Napoca, cu dorinta de a oferi sansa unui diagnostic si tratament corect si cat mai timpuriu persoanelor cu epilepsie.

Dupa trei ani de pregatiri si dupa turneul caritabil ”World Doctors Orchestra” din luna mai 2016, s-au achizitionat un server puternic si patru aparate videoEEG performante, in valoare totala de peste 100.000 de euro. Aceste echipamente au fost oferite in comodat unor medici neurologi adulti si pediatri, care doresc sa se implice cu multa responsabilitate in lupta impotriva epilepsiei. Alegerea medicilor si a locatiilor a fost una transparenta, dupa anuntul public facut in jurnalul ”Viata Medicala”, prin grija unei comisii ai carei membri nu traiesc in Romania.

Inaugurarea celor patru Centre de Epilepsie si monitorizare EEG s-a facut, in ordine cronologica, in 2016:

- 17 noiembrie- la Sibiu (Aria Clinic)

- 21 noiembrie- Suceava (Centrul Medical Bucovina)

- 25 noiembrie- Oradea (Clinica Davidescu)

- 14 decembrie- Cluj-Napoca (Centrul de Epilepsie Cluj)

Instalarea aparatelor EEG in aceste orase mentionate, conectarea aparatelor EEG intre ele printr-un server central, posibilitatea comunicarii si a analizei datelor, a solicitarii unor opinii secundare si tertiare despre cazurile mai complexe, vor face accesibil un diagnostic precoce si corect, o monitorizare detaliata. Profesorul Florin Amzica de la Universitatea Montreal din Canada, neurofiziolog si cercetator de top in studiul activitatii creierului in comele induse si anestezii, este unul dintre principalii consultanti ai retelei.

Cel putin un medic care lucreaza in aceste locatii ale retelei de Telemedicina in Epilepsie este inscris deja intr-unul dintre cele mai exigente cursuri de epileptologie din lume, VIREPA-Virtual Epilepsy Academy. Urmeaza ca, in perioada 2017-2018, toti medicii din retea sa absolve acest curs, care asigura un nivel de competenta internationala.

INFORMATII DESPRE PROIECT SI INITIATOR

Mai multe detalii despre proiect gasiti pe site-ul epilepsy.ro.

Despre rezultatele medicale exceptionale ale medicului Bogdan Florea, initiatorul retelei de Telemedicina in Epilepsie in Romania gasiti pe:

Un interviu recent acordat unui radio local de dr. Florea