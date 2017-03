Horatiu Anghelescu, fost secretar de stat in Ministerul Comunicatiilor, adus cu mandat pentru audieri intr-un dosar de evaziune fiscala

Horatiu Anghelescu, care este si presedintele Asociatiei Pro Democratia Buzau, va fi audiat intr-un dosar care vizeaza operatiuni fictive cu cu materiale de constructii, achizitii si prestari de servicii, au mai precizat sursele judiciare citate.Politistii buzoieni efectueaza joi dimineata 27 de perchezitii la locuintele unor persoane si la sediile unor firme din trei judete si din municipiul Bucuresti, suspectate de evaziune fiscala."Activitatile se desfasoara la locuintele unor persoane si la sediile unor societati comerciale din judetele Buzau, Vrancea, Suceava si din municipiul Bucuresti. Din cercetari a reiesit ca, in perioada 2012 - 2014, patru persoane, avand calitatea de administratori ai unor societati comerciale, ar fi constituit un circuit infractional in vederea eludarii obligatiilor fiscale datorate bugetului de stat. Circuitul ar fi avut la baza un sistem financiar-bancar fraudulos, in care ar fi fost angrenate societati comerciale controlate de catre persoanele banuite", au precizat reprezentantii IPJ Buzau, intr-un comunicat.Cei vizati in aceasta ancheta ar fi dispus, prin actiuni circumscrise evaziunii fiscale, inregistrarea in contabilitatea societatilor implicate in circuitul infractional a mai multor achizitii si livrari de bunuri si servicii, deducand ilegal T.V.A si diminuand artificial impozitul pe profit, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind estimat la peste 360.000 de lei.Politistii pun in aplicare 15 mandate de aducere, iar la activitati participa si politisti din cadrul inspectoratelor de politie judetene Buzau, Vrancea, Suceava, precum si ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, cercetarile urmand sa fie continuate in cauza, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau.