Comisia pentru sanatate din Camera Deputatilor organizeaza joi o dezbatere pe tema OUG 79, privind depolitizarea managementului din spitale. Guvernul Grindeanu cere respingerea ei

"Maine, de la ora 10.00, este o dezbatere care va cuprinde practic prevederi din ordonanta 79 legata de manageri si incompatibilitatile membrilor Comisiilor de sanatate. Sunt mai multi invitati din zona academica, de la Asociatiile de pacienti si din Alianta medicilor, toate persoanele interesate", a afirmat, pentru News.ro, presedintele Comisiei de sanatate, deputatul PSD Florin Buicu.

Comisia pentru sanatate ar fi trebuit sa elaboreze un raport pana pe 16 februarie, dar discutiile au fost amanate.

Pe 16 ianuarie, Senatul a respins Legea de aprobare a OUG 79. La Camera Deputatilor, Guvernul a atasat un punct de vedere negativ, cerand la randul sau ca Ordonanta de Urgenta emisa de Guvernul Ciolos sa fie respinsa.

Ministerul pentru Relatia cu Parlamentul nu motiveaza aceasta solicitare, notand scurt ca "se sustine respingerea OUG 79/2016".

In favoarea acestei OUG s-au pronuntat mai multe sindicate din sanatate. Dupa decizia Senatului, sindicatul medicilor "Promedica" a solicitat Camerei Deputatilor o analiza atenta, transparenta, dialog real si adoptarea unei forme care sa conduca la o eficientizare si o modernizare reale ale sistemului medical romanesc.

Ordonanta de Urgenta privind managementul spitalelor a fost adoptata in noiembrie 2016 de Guvernul Ciolos.

Ministrul Sanatatii de la acea vreme Vlad Voiculescu spunea ca aceasta prevede doua lucruri importante: deschiderea functiilor de manager in spitale pentru toti cei care au competente in acest sens si interdictia ca managerii de spitale sa detina functii de conducere in partide politice. "Nu dorim spitale conduse in functie de interese politice - am avut asta in destule cazuri in ultimii 25 de ani in toata tara si, dupa cum stim, sefii partidelor politice, in general, se trateaza la spitalele din strainatate chiar pentru afectiuni mai putin complexe", a aratat ministrul Sanatatii.

De asemenea, au fost extinse si incompatibilitatile pentru manager si ceilalti membri ai comitetului director - director medical, director financiar-contabil si, in spitalele cu peste 400 de paturi, directorul de ingrijiri. Astfel, aceste functii devin incompatibile cu cele de conducere, administrare si control in partide politice sau societati comerciale.

Totodata, prin aceasta Ordonanta de Urgenta este extins conflictul de interese pentru persoanele din conducerea spitalelor si cu: "detinerea de catre sotul/sotia, rudele ori afinii pana la gradul al IV-lea, inclusiv ai managerului, a functiei de membru in comitetul director, sef de sectie, laborator sau serviciu medical sau a unei alte functii de conducere, inclusiv de natura administrativa, in cadrul spitalului la care persoana in cauza exercita functia de manager; alte situatii in care managerul, sotul/sotia, rudele ori afinii managerului pana la gradul al IV-lea inclusiv au un interes de natura patrimoniala care ar putea influenta indeplinirea cu obiectivitate a functiei de manager".

In plus, un manager sau membrii comitetului director nu vor avea voie sa primeasca finantare pentru activitatile didactice sau de cercetare stiintifica din partea furnizorilor de bunuri si servicii ai spitalului. O eventuala finantare ar putea afecta exercitarea functiei de manager in conditii de impartialitate, existand riscul avantajarii sub diverse forme a respectivilor furnizori in relatia cu spitalul, se men'ioneaza in actul normativ.

Pentru sefii de sectii vor fi organizate concursuri, fostul ministru al Sanatatii motivand ca aceasta reprezinta metoda cea mai obiectiva si transparenta pentru desemnarea celei mai potrivite persoane pentru ocuparea acestor functii. De asemenea, managerul va avea un program fix, in care nu isi poate parasi postul. Astfel, programul managerului se desfasoara intre orele 8.00 si 16.00, iar "orice activitate medicala, didactica, de cercetare stiintifica si de creatie literar-artistica poate fi exercitata doar in afara acestui interval".