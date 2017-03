Comisia Europeana doreste intarirea apararii, a combaterii terorismului si controlul frontierelor dupa Brexit

Comisia Europeana a prezentat Cartea alba privind viitorul Europei, care reprezinta contributia Comisiei la summitul din 25 martie, de la Roma."NATO va continua sa ofere securitate pentru majoritatea tarilor UE, dar Europa nu poate fi naiva. Trebuie sa aiba grija de propria securitate. A fi o "putere blanda" nu mai este suficient de puternic atunci cand forta se poate prevala asupra regulilor", a declarat executivul.Potrivit lucrarii (Cartea Alba), care nu este o propunere legislativa concreta, acest lucru ar insemna ca pana in 2025:- Politia de Frontiera si Garda de Coasta sa-si asume responsabilitatea asupra frontierelor externe ale UE. Toate cererile de azil ar fi prelucrate de o singura agentie de azil;- Capacitatile de aparare comune ar fi stabilite in Agentia Europeana de Aparare, un pas in fata spre crearea unei armate a UE;- UE ar vorbi cu o singura voce, cu privire la toate probleme de politica externa;- Ofertele comerciale ar fi tratate in mod exclusiv la nivelul UE, eliminand necesitatea ca fiecare acord sa fie ratificat de catre parlamentele nationale;- Cooperarea dintre autoritatile politienesti si judiciare privind chestiunile legate de terorism va fi sistematica si facilitata de agentia comuna a Europei de combatere a terorismului.Lucrarea a fost publicata astazi. Presedintele Comisiei, Jean-Claude Juncker, a lansat documentul, descris ca punct de plecare pentru discutii, la Parlamentul European."Viitorul Europei nu ar trebui sa devina ostatic la alegeri, in politica de partid sau in opiniile interne de succes pe termen. Oricat de dureros si regretabil ar fi Brexit-ul, acesta nu poate impiedica UE sa inainteze spre viitor. Trebuie sa trecem peste, trebuie sa continuam", a spus acesta deputatilor europeni.Cartea Alba stabileste cinci "scenarii" care urmeaza sa fie luate in considerare de catre liderii UE la summitul din 25 martie, cu ocazia celebrarii a celei de-a 60-a aniversare a tratatului de la Roma.